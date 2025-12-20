Šventinis savaitgalis Klaipėdoje: laukia įvairūs kalėdiniai renginiai

Šiandien 16 val. Teatro aikštėje vyks Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro džiazinio dainavimo studijos koncertas, 17 val. – šventiniai žaidimai ir susitikimas su Kalėdų Seneliu bei Elfute. 19 val. – žiemos diskoteka su DJ Montello.
18 val. Šv. Jono bažnyčios teritorijoje bus rodoma S. Dacho metų uždarymui dedikuota audiovizualinė misterija „Žodis, kuris neužgęsta“. Projektas sujungia muziką, chorą, teatrą, judesį ir šiuolaikines technologijas. Dalyvaus Klaipėdos koncertų salės choras „Aukuras“, Klaipėdos jaunimo teatro aktoriai.
Šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) bus atidaroma Sigito Kaminsko ir Aijos Zagarinos studentų floristų kalėdinių floristikos darbų paroda. Ji veiks iki sausio 10 d.
Gruodžio 20 d. nuo 14 val. „AJE+ Skatepark“ ir Malūno lofte (Gluosnių skg. 2A–1K, 2K) vyks vienos dienos festivalis. Bus kūrybinės dirbtuvės, paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, o vakarą vainikuos koncertas, kuriame scenoje pasirodys konkurso dalyviai, surinkę daugiausia palaikymo ir parodę, kaip eilėraštis gali skambėti šiandien.
Taip pat šiandien, šeštadienį, 18 val. LMTA Klaipėdos fakultete (K. Donelaičio g. 4) vyks nemokama spektaklio „Airswimming“ peržiūra.
Dramaturgė – Charlotte Jones, režisierius – Paulius Oficerovas. Spektaklio metu bus naudojami ryškios blyksinčios šviesos efektai.
