Klaipėdos dramos teatre – pasiruošimas premjeroms

Klaipėdos dramos teatro vadovo pavaduotoja teisės ir bendriesiems klausimams Dovilė Benetienė, laikinai atliekanti teatro vadovo funkcijas, pasakojo, kad kovą klaipėdiečiai išvys režisieriaus Jokūbo Brazio spektaklį „Nojaus arka“. Premjera numatoma kovo 20–21 d.
O balandžio 29–30 d. laukia dar viena premjera – Gabrielės Lukošiūtės-Pūrienės režisuotas spektaklis vaikams „Vandenynas“. Tai bus patirtinis sensorinis spektaklis 6–18 mėnesių vaikams ir jų tėvams.
Pastebėta, kad vaikams skirti spektakliai sulaukia vis daugiau savo lankytojų.
„Į vaikiškus spektaklius tikrai noriai eina vaikai su tėveliais. Tiek į „Bilduką“, tiek į „Ką sakai?“, kalėdiniu periodu ėjo ir į „Sniego karalienę“. Matome didžiulį poreikį. Labai aktyviai dalyvauja ir teatro organizuojamuose užsiėmimuose, būreliuose, stovyklose“, – sakė D. Benetienė.
Šių metų gegužę vyks ne tik klaipėdiečių, bet ir miesto svečių pamėgtas festivalis „TheAtrium“, kurį, kaip įprastai, sudarys lietuviškoji vitrina ir tarptautinė dalis.
„Kol kas vyksta derinimai. Lietuviškoje vitrinoje baigiami paruošiamieji procesai, o tarptautinei daliai dar dėliojamos finansinės galimybės, tad kol kas ankstoka ką nors tiksliai pasakyti“, – pasakojo D. Benetienė.
Dėl skandalingo spektaklio „Ričardas III“, kurio žiūrovai taip ir neišvydo dėl įsiplieskusio konflikto tarp režisieriaus ir vieno aktorių, taip pat nėra jokių svarstymų, spektaklis bent kol kas rodomas nebus.
„Spektaklis pasiekė tam tikrą lygmenį ir šiuo metu laikomas užbaigtu. Galbūt ateityje kas nors pasikeis. Dekoracijos ir kostiumai saugomi. Kol kas tiek žinių“, – pažymėjo D. Benetienė.
Galbūt ateityje kas nors pasikeis.
Šiuo metu itin gausiai bilietai išparduodami į Elmāro Seņkovo „Mane vadina Kalendorium“ ir Agatos Dudos-Gracz „Tarp Lenos kojų“ spektaklius.
„Kiekvienas spektaklis randa savo žiūrovą“, – neabejojo D. Benetienė.
Naujausi komentarai