Klaipėdos freskos ir vitražai: kviečia ketvirtoji ekskursija

Ketvirtoji ir paskutinė ekskursija įvyks 2025 m. rugsėjo 20 d. (šeštadienį), pradžia – 16 val. Ekskursijos dalyviai renkasi prie Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios centrinio įėjimo (Rumpiškės g. 6, Klaipėda).
Bus aplankyti šie kūriniai:
- Jaunius Erikas Kaubrys. Bažnyčios vitražai;
- Antanas Kmieliauskas. Freska „Švč. Mergelė Marija su Kūdikėliu ant rankų“;
- Angelina Banytė. Freska „Dievas Tėvas“;
- Juozas Vosylius. Freska „Kristaus krikštas“;
- Juozas Vosylius. Sieninė tapyba „Keturi kulminaciniai Dievo Motinos gyvenimo epizodai“.
Ekskursiją veda Birutė Skaisgirienė.
