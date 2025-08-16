Klaipėdos ir Visagino ukrainiečiai dainavo liaudies dainas

Iš kito Lietuvos pakraščio atvykusios ukrainietės yra profesionalios folkloristės, jos jau ne kartą buvojo Klaipėdoje.
Pernai klaipėdiečiai jų atliekamų įvairių Ukrainos regionų liaudies dainų klausėsi festivalio „Višyvanka“ metu bei tarptautinio festivalio „Ševčenkiana“ renginiuose.
Natalijos Osipovos vadovaujamas moterų ansamblis „Kalyna“ dainuoja Bukovinos, Charkovo, Poltavos, Černigovo kraštų dainas. Jos nesunkiai traukė dvibalses, tribalses ir net keturbalses dainas.
Kartu su suaugusiomis moterimis iš Visagino atvyko vaikų folkloro grupė „Makivka“.
Vaikai puikiai paruošti dainuoti tikrą, nestilizuotą folklorą, abiejų ansamblių dalyvių rūbai stebino autentiškumu.
Klaipėdoje veikiančio Ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ auklėtinės trio „Malvy“ vadovaujamos Julijos Burlakos, džiugino smagiomis dainomis. Klaipėdiečiai pastebėjo, kaip per kelerius metus mergaitės pražydo ir sutvirtėjo jų balsai.
Centro kiemelyje prasidėjus koncertui klausytojų vis daugėjo, darbuotojai turėjo išnešti daugiau kėdžių.
Koncerto metu Svetlana Morozova mokė vaikus piešti Taraso Ševčenkos kūrinių motyvais, taip pasirūpinta, kad mažieji koncerto klausytojai nenuobodžiautų.
Šis renginys buvo vienas ne pirmą vasarą rengiamų „Ševčenkianos“ festivalio renginių.
Klaipėdos Ukrainiečių kultūros ir švietimo centro „Rodyna“ yra tarp trijų aktyviausiai Lietuvoje veikiančių tokių organizacijų. Mūsų mieste gyvenantys ukrainiečiai daug dėmesio skiria ir vaikų lavinimui, veikia sekmadieninė mokykla.
„Per trejus metus, kai čia gyvenu ir porą metų aktyviai dirbo „Rodynoje“, mūsų kolektyvai tapo žinomi, esame dažnai kviečiami ir į Lietuvos kultūros renginius, kviečia ir kitos tautinės bendruomenės. Neretai kvietimuose nurodomi konkretūs ansambliai ar atlikėjai. Nors ne visi jie yra profesionalūs muzikantai ar atlikėjai, bet labai gabūs ir nuoširdžiai mėgstantys dainuoti. Manau, klausytojai tai pastebi“, – pasakojo nusipelnęs Ukrainos respublikos menininkas Olegas Podolskij, besidarbuojantis „Rodynos“ vadovės pavaduotoju.
