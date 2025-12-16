Klaipėdoje vykusiame Lietuvos paplūdimio futbolo žiemos taurės turnyre – šeimininkų triumfas

Turnyre varžėsi penkios komandos: „Klaipėda LT“, „Kauno Žalgiris“, PFK „Panevėžys“, „Šilainiai“ ir „Šumskas“. Čempionas paaiškėjo komandoms sužaidus tarpusavyje rato sistema.
Nugalėtojų taurę iškovojo „Klaipėda LT“ futbolininkai, laimėję visas ketverias rungtynes ir surinkę aštuonis taškus. Dvi iš keturių klaipėdiečių dvikovų baigėsi lygiosiomis, tačiau pergalės buvo iškovotos po baudinių serijų – prieš „Panevėžį“ (2:2) ir „Šilainius“ (4:4). Taip pat klaipėdiečiai 3:2 nugalėjo „Kauno Žalgirį“ ir net 7:1 – „Šumską“.
Antrąją vietą užėmė titulą gynęs „Kauno Žalgiris“, kuris kartu su „Šilainiais“ ir „Panevėžiu“ surinko po šešis taškus, tačiau dėl geresnio įvarčių skirtumo tarpusavio rungtynėse kauniečiai liko antri. Trečioje vietoje finišavo „Šilainiai“, ketvirtoje – „Panevėžys“, o „Šumskas“ turnyre taškų neiškovojo.
„Visų pirma, džiaugiamės, jog antrus metus iš eilės gruodžio mėnesį pavyko sukviesti komandas į turnyrą Klaipėdoje, šią besiformuojančią tradiciją sieksime tęsti ir ateityje. Smagu, kad po tokio sėkmingo 2025-ųjų metų sezono Lietuvos paplūdimio futbolui paskutiniajame metų turnyre žiūrovai galėjo išvysti tiek daug intrigos, nenuspėjamų kovų ir rezultatų, o šalies rinktinės nariai bei kandidatai turėjo galimybę varžytis itin konkurencingame turnyre.
Manau, kad į kitus metus žengiame atlikę solidų darbą, tiek vertinant Lietuvoje organizuotų renginių lygį ir masiškumą, tiek ir nacionalinės rinktinės pasirodymą Europoje“, – sakė LFF paplūdimio futbolo koordinatorius Karolis Dieninis.
„Kauno Žalgiris“ turnyre įveikė „Šilainius“ (5:2) ir „Šumską“ (9:1), tačiau 1:2 nusileido „Klaipėda LT“ bei tokiu pačiu rezultatu – „Panevėžiui“. „Šilainiai“ 4:0 nugalėjo Panevėžį ir 8:1 – „Šumską“, o panevėžiečiai 7:1 įveikė „Šumską“.
Individualiuose apdovanojimuose dominavo nugalėtojų komandos atstovai. Turnyro MVP ir rezultatyviausio žaidėjo prizai atiteko Aurimui Skurdeliui, o geriausio vartininko titulą pelnė Giedrius Jurevičius.
