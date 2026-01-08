Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre atidaroma paroda „Žemlaikiai, vėjėlaižos ir lietliečiai“

Techno-utopinėse svajose žmonės įsivaizduojami galintys kontroliuoti globalią klimato sistemą. Vienas realistiškiausių ir labiausiai moksliškai ištirtų pasiūlymų – stratosferos aerozolių injekcija: didelių aerozolių kiekių purškimas į stratosferą. Ten jie išsklaidytų Saulės spinduliuotę ir taip sumažintų Žemės paviršių pasiekiančios energijos kiekį.
Paroda „Žemlaikiai, vėjėlaižos ir lietliečiai“ prasideda bandymu šią idėją kontekstualizuoti. Kas tai per sumanymas? Kokios infrastruktūros jam reikėtų? Kas yra stratosfera – kokia tai vieta ir kur ji yra? Kas ir kaip gali joje veikti? Kokie mentaliniai vaizdiniai su ja siejami?
Didžioji parodos dalis skirta Ivar Veermäe savarankiškiems ribos tarp žemės paviršiaus ir stratosferos tyrinėjimams. Pasitelkęs meteorologinius balionus – technologiją, kuri pastaruoju metu Lietuvoje sulaukė ypatingo dėmesio, – menininkas siuntė įvairius objektus į maždaug 30 kilometrų aukštį. Ten balionai sprogdavo, o objektai nukrisdavo atgal į žemę.
Antroji instaliacija paremta menininko pokalbiais su mokslininkais ir akademikais, dirbančiais klimato modifikavimo srityje. Joje aprėpiamas platus temų spektras: vizualiniai modeliai ir jų poveikis realiam pasauliui, su geoinžinerija susiję neaiškumai, galios ir CO₂ mažinimo klausimai, taip pat spekuliacijos apie klimato atšilimą ir stratosferos aerozolių injekcijų taikymo galimybę.
I. Veermäe gimė 1982 m. Taline, šiuo metu gyvena ir dirba Berlyne. 2009 m. baigė fotografijos bakalaurą Estijos menų akademijoje, o 2014 m. magistrą Weissensee Kunsthochschule, Erdvinių strategijų fakultete, Berlyne. Menininkas gavo ne vieną stipendiją.
Kviečiame į parodos atidarymą, kuris vyks sausio 16 d., 17.30 val., KKKC Parodų rūmuose.
Parodą remia: Estijos kultūros fondas, Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras.
KKKC Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) darbo laikas: trečiadienį–sekmadienį 11–19 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba). Parodos atidarymo metu bus fotografuojama ir filmuojama. Informuojame, kad dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose, publikuotuose įvairiose medijos priemonėse. Atidarymo dieną parodos lankymas nemokamas, vėliau – mokamas.
Naujausi komentarai