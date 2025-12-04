Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras – vis ryškesnis tarptautinės kultūros žemėlapyje

Kūrybiniai mainai su Gdansko opera
Šių metų pavasarį, balandžio 5 d., įvyko pirmosios tarptautinės gastrolės naujajame teatro pastate – Klaipėdos ir Lietuvos žiūrovai sulaukė svečių iš Gdansko Baltijos operos. Parodyta dažniausiai pasaulyje statoma lenkų opera – Karolio Szymanowskio „Karalius Rodžeris“. Publiką sužavėjo ne tik išskirtinė muzikos ir scenografijos dermė, bet ir operos atlikėjų profesionalumas, režisūrinis spektaklio išpildymas. Gastrolių metu aptartas ir atsakomasis Klaipėdos teatro vizitas – 2026-ųjų birželio pabaigoje KVMT su Gintaro Varno režisuota Broniaus Kutavičiaus opera „Lokys“ atidarys Baltijos operos festivalį Gdanske.
Baletas: tarp 100-mečio Lietuvoje iki tarptautinių žvaigždžių
Tikra švente tapo ir spalio 30 d. surengtas Tarptautinis baleto gala koncertas, skirtas Lietuvos baleto šimtmečio minėjimui. KVMT sukvietė ryškiausias baleto žvaigždes iš Italijos, Vokietijos, Estijos, Japonijos, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro. Scenoje žibėjo ir KVMT baleto trupės šokėjai. Šokio gerbėjus žavėjo klasikinio ir šiuolaikinio baleto šedevrai, novatoriški choreografiniai sprendimai bei nepriekaištinga atlikėjų elegancija.
Lietuvos baleto 100-mečio minėjimas tęsis ir Vilniuje, kur gruodžio 12 d. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje šokio gerbėjams bus parodytas diptikas „Kaktusai+“, kurį sudaro šiuolaikinių užsienio choreografų vienaveiksmiai kūriniai: Gajaus Žmavco „Garso elipsė“ (Audio unit) ir didelio pasaulinio atgarsio sulaukęs Alexanderio Ekmano „Kaktusai“ (Cacti).
Viešnagė Estijos scenoje
Gruodžio 2–3 d. KVMT kolektyvas svečiavosi Tartu Vanemuinės teatre Estijoje, pristatydamas Gaetano Donizetti komišką operą „Meilės eliksyras“ (režisierė Karina Novikova) bei daugybę apdovanojimų pelniusį Martyno Rimeikio šokio spektaklį pagal Eduardo Balsio muziką „Eglė žalčių karalienė“. Spektakliuose lankėsi bei bendradarbiavimo planus su KVMT vadove Goda Giedraityte aptarė J. E. Lietuvos ambasadorė Estijoje Gitana Skripkaitė, Lietuvos garbės konsulė Tartu Birutė Klass-Lang, Tartu universiteto Baltistikos centro vadovė Tiina Katel, Tartu lietuvių bendruomenės pirmininkė Sigita Matulevičienė ir, žinoma, Vanemuinės teatro vadovas Aivar Mäe.
Ateinančių metų pavasarį Tartu Vanemuinės teatro kolektyvai Klaipėdos žiūrovams parodys Wolfgango Amadeus Mozarto operą „Don Žuanas“ ir Kristinos Paulin baletą „Gruodžio lietus“, įkvėptą Fryderyk Chopin muzikos ir gyvenimo istorijos.
Narystė „Opera Europa“
Tarptautinės ir respublikinės gastrolės liudija, kad Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras vis ryškiau įsitvirtina kaip profesionalios Lietuvos muzikos kultūros ambasadorius. Jau keletą metų KVMT yra tarptautinės organizacijos „Opera Europa“ narys, o ši narystė atveria platesnes galimybes įsitraukti į Europos operos ir muzikinių teatrų tinklą, semtis gerosios praktikos iš kolegų užsienyje, dalyvauti tarptautiniuose forumuose, megzti naujas partnerystes ir taip prisidėti prie žemyno operinės kultūros raidos. Tai suteikia KVMT dar daugiau erdvės augti, kurti bendrus projektus ir drąsiai žengti į tarptautinę sceną, stiprinant Klaipėdos, kaip modernaus, atviro ir kūrybingo miesto, vardą.
