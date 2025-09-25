Šokio ruduo Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre

Scenoje susijungs muzika ir baletas
Rugsėjo 26–27 dienomis žiūrovus kviečiame į dviejų dalių šokio vakarą „Formos“. Jo metu bus pristatytas 2024 m. Klaipėdos festivaliui sukurtas britų choreografo Douglaso Lee kūrinys „Kalista“ („Callisto“) ir pasaulinė premjera – KVMT baleto trupės meno vadovo, choreografo Gajaus Žmavco „Saldžiakartės būties pastraipos“. G. Žmavcas šiam spektakliui sukūrė ne tik choreografiją, bet ir kostiumus bei muziką styginiams instrumentams. Partitūrą orkestrui paruošė Vladimiras Konstantinovas, kuris ir diriguos KVMT styginių instrumentų grupei. Šviesų dizaino autorius – Edvardas Osinskis.
Premjeroje žiūrovus nustebins neįprastas sprendimas – KVMT styginių grupė spektaklio metu gros ne ložėje, o scenoje.
„Tai pirmas kartas, kai turėjau galimybę sukurti muziką, kurią atliks styginių instrumentų grupė. Dėkoju V. Konstantinovui už subtilų aranžavimą, o muzikantams už jų atsidavimą – ši muzika tikrai nelengva. Svajonė išsipildė, todėl visiems galiu pasakyti: svajoti būtina“, – sakė G. Žmavcas.
Svarbiausia šioje premjeroje – KVMT baleto trupė.
„Tai universalūs, iš viso pasaulio atvykę baleto profesionalai, atstovaujantys įvairias baleto mokyklas. Po kelerių metų jie vėl šoka ant puantų – tai iššūkis šiuolaikinio šokio atlikėjams, tačiau labai svarbi klasikinio baleto dalis. Puantai suteikia pastatymui papildomos estetikos“, – akcentavo G. Žmavcas.
Kita diptiko dalis – Klaipėdos festivalyje pristatytas Douglaso Lee šokio spektaklis „Callisto“ („Kalista“), sukurtas pagal australų garso menininko Nicolaso Sávva muziką. Čia susipina šiuolaikinė choreografija, elektroninė muzika ir minimalistinis apšvietimas.
Baleto ruduo
KVMT vadovė Goda Giedraitytė pabrėžė, kad šokis šį sezoną bus itin ryškus: „Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras kviečia kartu minėti Lietuvos baleto 100-metį. Siekiame pristatyti šiuolaikinio baleto šedevrus bei kurti originalius pastatymus specialiai mūsų trupei. Šios premjeros sustiprina teatro, kaip vieno svarbiausių šiuolaikinio baleto centrų Lietuvoje, pozicijas.“
Spalio 29–30 dienomis teatras kvies į Lietuvos baleto šimtmečiui skirtus renginius – pokalbių vakarą, kuriame diskutuos menotyrininkas, šokio istorikas, dr. Helmutas Šabasevičius, LNOBT baleto meno vadovė Jurgita Dronina ir KVMT baleto trupės vadovai. Didžiausia intriga – spalio 30 d. suplanuoto tarptautinio baleto gala programa. Jos turinys saugomas iki paskutinės akimirkos, tad kol kas žinoma tik tiek, kad į Klaipėdą atvyks svečiai iš Baltijos šalių, Vokietijos, Italijos bei Lietuvos.
Gruodžio mėnesį šventinių renginių ciklą pratęs gastrolės: gruodžio 3 d. Eduardo Balsio ir Martyno Rimeikio baletas „Eglė žalčių karalienė“ pristatomas Vanemuinės teatre, Estijoje, o gruodžio 12 d. choreografo Alexanderio Ekmano „Kaktusai“ („Cacti“) ir G. Žmavco „Garso elipsė“ („Audio unit“) bus rodomi Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.
Lapkričio 22–23 d. laukia premjera mažiesiems žiūrovams: šokio spektaklis vaikams „Panama labai graži“, sukurtas pagal Janoscho (Horsto Eckerto) knygą. Choreografė – Daria Verovka, libreto autorė – Sondra Simana, scenografė – Sigita Šimkūnaitė, kompozitorė – Silvija Miliūnaitė, dirigentas – Giedrius Vaznys. Magijos spektakliui suteiks Sandros Straukaitės kostiumai ir Andriaus Stasiulio šviesos.
„Mūsų baleto trupė sparčiai tobulėja, jos progresijos kreivė vis kyla aukštyn, tad džiaugiamės sulaukdami didžiulio publikos susidomėjimo “, – reziumavo KVMT baleto tarnybos vadovas ir vyriausiasis choreografas Aurelijus Liškauskas.
