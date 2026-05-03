„Lauksnos“ persikels į Teatro aikštę

Vėl bus daug svečių
Kelis kartus iš eilės didieji festivalio svečių pasirodymai vykdavo Danės skvere, kur žiūrovams patogu stebėti koncertus, šokti, neperkaisti saulėje, nes skvero medžiai sudaro gaivų šešėlį.
Šiemet visi festivalio renginiai vyks senamiestyje.
„Festivalis vyks, kaip visada, turėsime daug svečių ir daug veiklų. Tik šiemet iš Danės skvero kelsimės į Teatro aikštę, čia vyks dalis renginių, kur festivalio pasirodymai vyko 2017 ir 2019 m. Danės skvere šiemet negalėsime įsikurti, nes šiemet savivaldybė inicijuoja fontano tvarkymo darbus. Nesame tikri, ar jie bus baigti laiku, todėl ir leidimai šioje vietoje organizuoti festivalio renginius neišduoti. Nors ir planavome likti šioje vietoje, teko pakeisti planus“, – pasakojo Klaipėdos etnokultūros centro direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai Karolina Paškevičienė.
Teko pakeisti planus.
Valdininkai tikisi, kad fontanas bus sutvarkytas iki Joninių, švenčiamų birželio 24-ąją.
Veiksmas – tik senamiestyje
Dalis festivalio veiklų planuojama Etnokultūros centro kieme, Daržų gatvėje, čia bus nematerialaus kultūros paveldo lietuvių ir latvių tradicijų pristatymas.
Festivalio renginiai vyks ir Turgaus gatvėje, Laikrodžių muziejaus kiemelyje griaudės ne tik tradicinis sutartinių vakaras, bet ir kanklių koncertas, skirtas šio muzikos instrumento metams.
Lėlių teatro kiemelyje bus rodomas etnokinas, žiūrovai matys filmą apie japoniškus raštus.
Užsieniečių pasirodymai vyks Teatro aikštėje.
Nėra patogu šokti
Ketvirtasis festivalis „Lauksnos“ jau prieš porą metų turėjo vykti Teatro aikštėje, bet likus nedaug laiko iki jo sužinota, kad ši erdvė atiteko Klaipėdos pilies džiazo festivaliui.
Tada viskas išėjo tik į gera, skirtingų muzikos stilių mėgėjai netrukdė vieni kitiems.
Teatro aikštė yra reprezentacinė ir puikiai tiktų „Lauksnoms“, tik, visą dieną vykstant renginiams, joje trūksta atgaivos nuo liepą įprastai kepinančios saulės, o ir šokti ant grindinio akmenų ne tik nepatogu, bet ir pavojinga.
Minės krašto vėliavos dieną
Šiemet „Lauksnos“ prasidės net anksčiau nei numatyta liepos 9–12 d., mat liepos 8-ąją bus minima Mažosios Lietuvos vėliavos diena. Tądien žalia, balta, raudona vėliava suplevėsuos piliavietėje ir prasidės gausybės renginių šventė.
Šiemet laukiama atvykstant ir savo nematerialaus kultūros paveldo šedevrus pristatant ukrainiečius, graikus, ispanus, argentiniečius, paragvajiečius.
„Tai turėtų būti spalvinga, geografiškai plati programa, pristatanti viso pasaulio nematerialaus kultūros paveldo objektus. Be koncertų, bus galima pamatyti italų teatro spektaklį, tik praėjusiais metais į nematerialaus paveldo sąvadą įtrauktą ukrainietišką kiaušinių marginimo tradiciją „pisanka“, turėsime tiek lietuviškus, tiek latviškus šiaudinius sodus, latviško stiklo parodą“, – atskleidė K. Paškevičienė.
