Palangos Birutės parke – natūralaus ledo čiuožykla ir žiemos pramogos po atviru dangumi

Gamtos sąlygoms leidus ir pakankamai sutvirtėjus ledui, parko darbuotojai natūralaus ledo čiuožyklą įrengė ant tvenkinio vakarinėje jo dalyje, arčiau skulptūros „Laiminantis Kristus“.
Čiuožyklos ledas nuvalytas, o jo storis patikrintas – šiuo metu jis siekia apie penkiolika centimetrų.
Siekiant užtikrinti patogias sąlygas, įrengtas papildomas apšvietimas, taip pat ant ledo pastatyti suoliukai persiauti pačiūžoms. Atsižvelgiant į oro sąlygas, ledas reguliariai valomas.
Žiemos pramogos parke pritaikytos ir kitiems aktyvaus laisvalaikio mėgėjams. Pietinėje parko dalyje, prie naujojo tvenkinio esantis kalnas yra papildomai apšviestas ir tinkamas pramogoms su rogutėmis ar snieglentėmis. Tad Birutės parkas šaltuoju metų laiku išlieka patraukli erdvė aktyviai ilsėtis gamtoje bei mėgautis žiemos teikiamais malonumais.
