Pastatai „prakalbo“ ir Klaipėdoje

Pažinti savo aplinką
Klaipėda jau penktasis miestas Lietuvoje, kur žmonės kviečiami susipažinti su aštuoniolika išskirtinių statinių.
Sumanymo tikslas – suteikti galimybę kiekvienam pažinti architektūrą, patirti ir suvokti mus supančios materialios aplinkos kokybės vertę.
Atviros architektūros savaitgalių metu duris atvers pastatai, kurie įprastai yra visiškai arba iš dalies neprieinami visuomenei.
Renginys nemokamas ir atviras visiems.
Šeštadienį susidomėjimas šiomis ekskursijomis Klaipėdoje buvo itin didelis. Prasidėjusios nuo 10 val. ryto, jos vyko kas pusvalandį.
Istoriją liudija simboliai
Viena projekto mentorių, klaipėdietė Neringa savanoriavo vedant ekskursijas K. Donelaičio g. 8.
Pastatas, statytas prieš daugiau nei 120 metų, ypatingas tuo, kad kažkada jis ir šalia esantis nemenkas sklypas priklausė Švedijos konsului, kuris, kaip žinoma, buvo Masonų ložės narys, tai liudija ir ant pastato fasado, ir jo viduje likę simboliai.
„Konsulas čia išgyveno bemaž keturis dešimtmečius ir išvyko iš Klaipėdos, kai prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Po karo čia veikė keletas mokymo įstaigų – Muzikos mokykla, Medicinos mokykla. Ekskursantų šiandien labai daug, visos grupės pilnos kiekvieną pusvalandį, susidomėjimas labai didelis. Pastatas ir jo istorija išties įdomi“, – kalbėjo renginio savanorė.
Lankytojai džiaugėsi tuo, kas yra išlikę autentiška, kai kurie prisiminė čia mokęsi muzikos.
Architektui nėra gėda
Dar vienas pastatas, kuris šį šeštadienį domino klaipėdiečius, buvo dabartinės Lietuvos muzikos ir teatro akademijos filialo kompleksas, kuris pramintas „frankenšteinu“, nes pastatas tiek savo struktūra, tiek istorija yra daugiasluoksnis.
„Čia galima rasti labai daug istorinių etapų, politinių santvarkų ir architektūros stilių pėdsakų. Tai šioje ekskursijoje mes ir leidžiame lankytojams patirti. Ekskursijos metu mes nueiname kilometrą, o laiptais užlipame tiek, kiek vienu metu tektų kopti į 12-os aukštų pastatą“, – kalbėjo savanoris Nerijus.
Dar vienas lankytojus sudominęs objektas – P. Domšaičio galerijos pastatas, kuris savo laiku „sulipdytas“ net iš keturių statinių.
Statinio rekonstrukcija įvykdyta praeito amžiaus 8-ame dešimtmetyje. Tai – architekto Zigmo Bernardo Rutkausko nuopelnas.
„Kodėl savanoriauju šiandien čia? Na, mano senelis yra architektas Z. B. Rutkauskas, tai turbūt viską ir pasako. Nusprendžiau prisijungti prie projekto, pasirinkau P. Domšaičio galeriją. Savo senelio atžvilgiu dėl šio statinio rekonstrukcijos pastabų neturiu, klausiau, kaip jis pats vertina šį darbą beveik po penkių dešimtmečių, jis sakė, kad vertina gerai ir jam dėl šio projekto nėra gėda“, – kalbėjo savanoris Matas Rutkauskas.
Nemokamos ekskursijos po istorinius Klaipėdos pastatus vyks ir rytoj, daugiau informacijos, kur galima apsilankyti, reikėtų ieškoti interneto puslapyje pastataikalba.lt.
