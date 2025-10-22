Prasidėjo pasiruošimas Moliūgų pievos įžiebimo šventei

Šiųmetinė moliūgų šventės tema – „Pasakų kiemas“. Pirmadienį ir antradienį prie Žvejų rūmų daugiau nei 150 įstaigų, mokyklų, darželių, kolegijų, įvairiausių bendruomenių narių buvo išdalinta daugybė moliūgų.
Miestiečiai juos išskaptuoti pagal burtų keliu išsitrauktą pasaką turės labai greitai, kadangi jau rytoj visi moliūgai turės atsidurti šalia minėtų instaliacijų.
Žvejų rūmų kultūrinių renginių organizatorius Karolis Pronckus sakė, kad šiemet moliūgų iš ūkininkų gauta apsčiai – per 2,5 tūkst., tad kai kurie klaipėdiečiai jų pasiėmė po kelis.
„Šiemet žmonėms buvo problema gauti moliūgų, o mes gavome, tad priemones turime, bazė yra, skulptūros, kurias jie turės instaliuoti, jau paruoštos. Kai išsitraukė pasaką, žmonės iškart pagalvojo, kad reikia pasikeisti moliūgą, vietoj trijų pasiimti keturis. Tad tai – džiuginantis procesas“, – pasakojo K. Pronckus.
Anot jo, šiuo metu visos instaliacijos yra paslėptos po specialia plėvele, šiandien, trečiadienį, bus bandomasis moliūgų šventės įžiebimas.
Ketvirtadienį nuo 10 val. prasidės veiklos – vyks netradicinė pamoka, interaktyvus ir edukacinis pasirodymas, edukacinės dirbtuvės, o vakare 17.30 val. – Moliūgų pievos įžiebimas.
Klaipėdiečiai bus kviečiami paragauti moliūgų keksiukų, moliūgų skonio arbatos, bus kepami ir moliūgų vafliai.
„Bijome šalčio, nes pirmą dieną išdėliosime moliūgus, o paskui žiūrėsime, ar jie nesupus. Kai kurie į juos įdės žvakes, o tiems, kuriems išdegs greičiau, parūpinsime žvakių. Visoje teritorijoje veiks prekybinė mugė. Ši Moliūgų pasaka išskirtinė tuo, kad žmonės iš namų galės kiekvieną vakarą ateiti ir pasižiūrėti, kas joje keičiasi. Kiekvieną vakarą bus kitas koncertas ir kitaip išstatyti moliūgai“, – tikino K. Pronckus.
Moliūgų pievoje veiklos taip pat vyks penktadienį ir šeštadienį, o sekmadienį – paskutinė galimybė pasigrožėti miestiečių skaptuotais moliūgais ir pasakų pieva.
