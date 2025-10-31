Soduose – moliūgų instaliacija: kiemelyje tvyro šventinė nuotaika

Viešą erdvę puošė trijų sodininkų bendrijų žmonės – „Šernų“, „Minijos“ ir „Gilės“ bendrijų sodininkai.
Bendrijos „Šernai“ pirmininkas Antanas Levickas tikino, kad sodininkai sukurtos instaliacijos Helovino dekoracija nepanoro vadinti.
„Helovinas ne mūsų šventė. Pas mus – moliūgų šventė. Pernai buvo moliūgų vestuvės, o šiemet moliūgams atidarėme verslą – restoraną“, – šmaikštavo bendrijos pirmininkas.
Instaliacija gyvuos savaitę ar dvi, o po to moliūgai atiteks ūkininkams.
„Pirmiausia rinkomės į moliūgų skaptavimo dirbtuves. Viena šalia kitos yra įsikūrusios trys sodų bendrijos. Kaimynus ne tik į šventę kvietėme, bet ir į talką. Susirinko didelis būrys ir visi kartu darbavomės“, – pasakojo „Šernų“ bendrijos pirmininkas.
Sodininkai sukūrė instaliaciją, pavadintą moliūgų restoranėliu.
Šiurpnakčio nuotaiką kuria ne tik raganos skulptūra, bet ir šluotų „parkingu“ pavadinta instaliacija.
Iš trijų kaimyninių sodų bendrijų – didžiausia sodų bendrija „Minija“, kur yra apie 1,2 tūkst. sklypų, „Šernų“ bendrijoje yra apie 800 sklypų, „Gilės“ soduose – kelios dešimtys.
A. Levickas tikino, kad ilgamečiai sodininkai pažįsta ne tik kaimynystėje gyvenančius suaugusiuosius, bet ir jų vaikus ar net anūkus.
„Gyvenimas soduose – tai ne daugiabutyje. O soduose labai daug žmonių gyvena“, – tarstelėjo A. Levickas.
Daug klaipėdiečių turi sodo sklypus Šernuose.
„Kol dar veiks instaliacija, vertėtų klaipėdiečiams užsukti ir apžiūrėti kiemelį. Bus renkamas gražiausias moliūgas“, – teigė A. Levickas.
Po šventės sodininkai specialiai turės vežti moliūgus ūkininkui.
„Į mišką girininkas neleido moliūgų vežti. Nei į mišką, nei iš miško. Negalima“, – patikino A. Levickas.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
