Sekmadienį – menas nemokamai

Tai gali būti puiki proga kiekvienam lankytojui susipažinti su žymių menininkų darbais bei pasisemti įkvėpimo prieš pat rudens pradžią.
Galerijoje tądien iš viso bus galima aplankyti net keturias skirtingas ekspozicijas.
Eksponuojama paroda „Dovanoju jums saulėtą meną“ – tai savamokslės tautodailininkės, vienos mėgstamiausių Ukrainos menininkių Marijos Prymačenko kūriniai, evakuoti iš Zaporižios srities dailės muziejaus.
Kita paroda, kuria bus galima pasigrožėti, yra menininkų Gedimino Akstino ir Patricijos Jurkšaitytės projektas „Kraujo akmuo“ – beveik visi čia eksponuojami kūriniai priklauso patiems menininkams, o daugelis jų viešai rodomi pirmą kartą.
Dar viena paroda „Antanas Gudaitis. Kompozicijos“ išskirtinė tuo, kad ji atskleidžia menininko kūrybinio kelio raidą – nuo pirmųjų eskizų, piešinių ir tapybinių etiudų iki jau tobulų kūrybos variantų.
Be šių parodų galerijoje veiks ir nuolatinė P. Domšaičio ekspozicija, kurią taip pat bus galima aplankyti nemokamai.
Galerijoje sekmadienį durys bus atviros nuo 10 iki 16 val., o atvykti ir pasigrožėti menininkų darbais kviečiami visi norintys.
