Šilutėje įžiebta Kalėdų eglė ir atidaryta Ledo arena

2025-12-06 02:06 diena.lt inf.

Penktadienio vakarą Šilutėje įžiebta Kalėdų eglė ir atidaryta Ledo arena.   

„Šilutė pradėjo žvaigždėtas Kalėdas! Ačiū visiems, kartu uždegusiems vienintelę Lietuvoje augančią, 39 metų Kalėdinę eglę ir atidariusiems šių metų Šilutės ledo areną! Buvo tiek daug šviesos, muzikos ir žiemos džiaugsmo – tikra šventinio sezono pradžia!“, – praneša Šilutės kultūros centras. 

Jis primena, kas kūrė vakaro magiją: 

Šilutės kamerinio dramos teatro teatralizuota programa
 Vaikų pop choras „Spindulys“
 Dailiojo čiuožimo klubas „Speigas“
 DJ Tomas Boo

O dabar – metas mėgautis žiemos pramogomis, nes ledo arena jau atvira lankytojams iki kovo 1 d.

 

