Skaudi netektis: mirė ilgametis Klaipėdos dramos teatro aktorius Povilas Stankus

Apie P. Stankaus mirtį šeštadienį feisbuke pranešė Klaipėdos dramos teatro aktorius Igoris Reklaitis.
P. Stankus gimė 1939 metais Rietave, 1962-aisiais baigė Lietuvos konservatoriją, 1962–63 metaus buvo Lietuvos radijo ir televizijos diktorius, 1963–2007 metais vaidino Klaipėdos dramos teatre.
Sukūrė daugiau kaip 100 vaidmenų teatre, taip pat vaidino kino filmuose „Vyrų vasara“, „Miškais ateina ruduo“, „Amžinoji šviesa“, „Vienui vieni“, „Kita tylos pusė“ ir kituose.
P. Stankus bus laidojamas antradienį Klaipėdoje.
Naujausi komentarai