 Susidomėjimas paroda neatslūgo: „Leonardo da Vinčio mašinos“ toliau laukia lankytojų

Susidomėjimas paroda neatslūgo: „Leonardo da Vinčio mašinos“ toliau laukia lankytojų

2025-11-08 05:00
Indrė Kiseliovaitė

Dėl didžiulio susidomėjimo parodą „Leonardo da Vinčio mašinos“ nuspręsta pratęsti iki lapkričio 15-osios, o kartu su ja – ir ekskursijas. Skaičiuota, kad nuo parodos atsiradimo birželį iki lapkričio pradžios joje apsilankė per 14 tūkst. žmonių, ir šie skaičiai tebeauga.

Akcentas: paroda išskirtinė tuo, kad jos eksponatus galima ir paliesti.
Akcentas: paroda išskirtinė tuo, kad jos eksponatus galima ir paliesti. / Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus nuotr.

Nors parodą buvo nuspręsta uždaryti spalio 31-ąją, dėl žmonių susidomėjimo planai pasikeitė. Parodos komunikacijos partnerė Edita Valinčienė sakė, kad itin daug žmonių atvyksta savaitgaliais.

„Kasininkės sakė, kad žmonės ateina, ieško, nes dar ne visi matė. Išankstinių bilietų neperka. Perka vietoje. Iki lapkričio 1-osios apsilankė virš 14 tūkst. žmonių, tai – dideli skaičiai. Direktorius minėjo, kad toks skaičius būna per metus senamiesčio muziejaus padalinyje. Tai tikrai yra srautas. Aišku, kai baigėsi vasaros atostogos, daugiausiai būdavo šeštadieniais – 300, 400 žmonių per vieną šeštadienį“, – teigė E. Valinčienė.

Ekskursijos būdavo nemokamos, tai beveik visą parodos eksponavimo laikotarpį buvo gidų dovana parodos lankytojams, o pati paroda būdavo mokama. Tačiau nuo šiol ekskursija grupei žmonių kainuoja 25 eurus ir atskirai reikia susimokėti už parodos bilietą.

„Tai yra pasaulinė paroda, eksponuojama 25-ajame mieste. Žmonės panašią matė Milane, ir tikrai visiems patinka. Manau, kad traukia keli dalykai – interaktyvumas, kad galima liesti, ne tik pažiūrėti. Ir vieta – tai Klaipėdos miesto pilies XVII amžiaus požemiai. Kaip sakė Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius Jonas Genys, ko gero, čia yra seniausias mūras mieste“, – pasidalijo pašnekovė.

Paroda tinkama ir vaikams, ir garbaus amžiaus žmonėms.

„Ji visiems tinkama. Senjorai diskutuodavo, dalindavosi žiniomis, ką sužinojo apie L. da Vincį, nes jis apipintas visokiais mitais ir legendomis. Tai irgi traukia“, – tikino E. Valinčienė.

Šiame straipsnyje:
Leonardas da Vinčis
Leonardo da Vincio mašinos
Leonardo da Vincio paroda
Paroda
ekskursijos
eksponatai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų