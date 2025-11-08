Susidomėjimas paroda neatslūgo: „Leonardo da Vinčio mašinos“ toliau laukia lankytojų

Nors parodą buvo nuspręsta uždaryti spalio 31-ąją, dėl žmonių susidomėjimo planai pasikeitė. Parodos komunikacijos partnerė Edita Valinčienė sakė, kad itin daug žmonių atvyksta savaitgaliais.
„Kasininkės sakė, kad žmonės ateina, ieško, nes dar ne visi matė. Išankstinių bilietų neperka. Perka vietoje. Iki lapkričio 1-osios apsilankė virš 14 tūkst. žmonių, tai – dideli skaičiai. Direktorius minėjo, kad toks skaičius būna per metus senamiesčio muziejaus padalinyje. Tai tikrai yra srautas. Aišku, kai baigėsi vasaros atostogos, daugiausiai būdavo šeštadieniais – 300, 400 žmonių per vieną šeštadienį“, – teigė E. Valinčienė.
Ekskursijos būdavo nemokamos, tai beveik visą parodos eksponavimo laikotarpį buvo gidų dovana parodos lankytojams, o pati paroda būdavo mokama. Tačiau nuo šiol ekskursija grupei žmonių kainuoja 25 eurus ir atskirai reikia susimokėti už parodos bilietą.
„Tai yra pasaulinė paroda, eksponuojama 25-ajame mieste. Žmonės panašią matė Milane, ir tikrai visiems patinka. Manau, kad traukia keli dalykai – interaktyvumas, kad galima liesti, ne tik pažiūrėti. Ir vieta – tai Klaipėdos miesto pilies XVII amžiaus požemiai. Kaip sakė Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius Jonas Genys, ko gero, čia yra seniausias mūras mieste“, – pasidalijo pašnekovė.
Paroda tinkama ir vaikams, ir garbaus amžiaus žmonėms.
„Ji visiems tinkama. Senjorai diskutuodavo, dalindavosi žiniomis, ką sužinojo apie L. da Vincį, nes jis apipintas visokiais mitais ir legendomis. Tai irgi traukia“, – tikino E. Valinčienė.
