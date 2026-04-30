Šventinį savaitgalį – linksmybės

Lietuviai kalbės apie Italiją
Šiandien 11 val. Danės skvere vyks Eduardo Balsio menų gimnazijos dailės klubo „Guboja“ moksleivių dirbtuvės „Viva colori Klaipėda!“, kurių metu 30 metrų suolas bus gražinamas įvairiausiais itališkais ornamentais.
13 val. Danės skvere prie Bendrystės tilto vyks Umberto Rosichetti gatvės klounados spektaklis.
13.30 val. Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultete (Daržų g. 18) vyks licencijuotos Romos gidės Barboros Jurkevičius paskaita „Caravaggio šedevrų medžioklė“.
Taip pat šiandien 17 val. I. Kanto viešojoje bibliotekoje (Turgaus g. 8) vyks festivalio „Italų dienos Klaipėdoje“ išskirtinis susitikimas „Gyvieji stereotipai: Italija Lietuvoje ir Lietuva Italijoje“. Renginyje dalyvaus Paulius, Jurga ir Barbora Jurkevičiai – daugiau nei 30 metų Italijoje gyvenanti lietuvių šeima, savo veikla jungianti dvi kultūras.
Kvies ragauti picų
Kitomis festivalio dienomis taip pat netrūks veiklų – nuo interaktyvių edukacijų ir kūrybinių dirbtuvių vaikams bei jaunimui iki gatvės meno pasirodymų, kino peržiūrų ir susitikimų su Italijos kultūros bei kulinarijos ekspertais, taip pat vyks degustacijos, muzikiniai vakarai.
Gegužės 1-ąją 16 val. bus atidarytas Bendrystės tiltas su atlikėja Liepa ir Mėlynuoju Klaipėdos choru.
Taip pat tądien mieste bus įjungiami fontanai.
O vakare Danės skvere vyks paradas „Venecijos sapnas“, kurio metu šventės dalyviai galės pasigrožėti teatriniais, muzikiniais pasirodymais, bus ir persirengėlių su kaukėmis.
Gegužės 2-ąją, šeštadienį, nuo 12 val. Danės skveras pakvips picomis, itališkais blyneliais su šokoladu. Klaipėdiečiai bus vaišinami tiek šiomis gėrybėmis, tiek ir nemokamu itališku limonadu.
Mamoms – maldos ir koncertas
Šeštadienį 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos ekspozicinėje erdvėje vyks grafikos dirbtuvės šeimoms „Nuo linijos iki atspaudo“. Dirbtuvių metu dalyviai susipažins su grafikos pagrindais, eksperimentuos ir kurs unikalius atspaudus.
Tądien 12 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro Meno kieme (Daržų g. 10) vyks kūrybinės dirbtuvės „Sužydėk“ su Žaneta Jasaityte-Bessonova. Renginys yra Knygos meno festivalio programos dalis. Šiose dirbtuvėse ant sulčių ar pieno plastikinių pakuočių, kurių vidinė pusė yra blizganti, spausite įdomius personažus.
O 13 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks Neringos Kruglovos poezijos knygos „Gyvenimo versmė“ pristatymas.
Taip pat šeštadienį Klaipėdos universiteto aikštėje (Herkaus Manto g. 84) nuo 12 val. vyks renginys „Motor Fest“ automobilių ir motociklų gerbėjams.
Tądien 18 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje bus meldžiamasi už mirusias mamas, močiutes. Prieš vakaro mišias bus giedamos gedulinės psalmės. O sekmadienį visų mišių metu bus teikiamas palaiminimas mamoms.
Sekmadienį 13 val. Tautinių kultūrų centre (K. Donelaičio g. 6B) vyks Motinos dienai skirtas koncertas „Viskas prasideda nuo jos…“.
