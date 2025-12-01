Uostamiestyje šluojami bilietai į renginius

Perka ir dovanoms
Žvejų rūmų kultūrinių renginių organizatorius Karolis Pronckus sakė, kad šiuo metu aktualiausia kalėdinė programa, skirta mažiesiems žiūrovams.
„Turime kalėdinę pasaką „Misija – sniegas“. Pernai startavome su vienu renginiu, o šiemet – su nauju, antra dalimi, kuri yra gana efektinga. Bilietų liko nedaug. Labiausiai bilietai perkami laikotarpiu tarp Kalėdų ir Naujųjų metų. O dovanoms dažniausiai perkami bilietai už 26 eurus. Pastebime, kad daugiausia perkamų bilietų yra kitų metų koncertams, o kainos svyruoja tarp 20 ir 30 eurų“, – pastebėjo K. Pronckus.
Vis dėlto, anot jo, į kai kuriuos koncertus, spektaklius dar liko apie 30 proc. bilietų.
Spektaklį lanko 25 metus
Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Goda Giedraitytė sakė, kad šiame teatre surasti bilietų veikiausiai nebeįmanoma.
„Pas mus jau viskas išparduota. Populiariausi pas mus visada – operetės ir miuziklai. Gruodį turime savo naująją operetę „Tūkstantis ir viena naktis“, taip pat naujametinę Brodvėjaus programą. Jau visi bilietai yra išparduoti. Dabar ruošiamės premjerai – miuziklui „Mamma Mia!“, kuris vyks kitų metų gegužės mėnesį. Tikrai visi muzikiniai teatralizuoti šventiški renginiai sulaukia didelio dėmesio. Miuziklas „Smuikininkas ant stogo“, kurį rodome jau 25 metus, yra nuolatos lankomas žmonių, mes jį vis dar rodome ir džiaugiamės žiūrovų dėmesiu“, – pasakojo G. Giedraitytė.
Renkasi aibė klaipėdiečių
Klaipėdos etnokultūros centro viešųjų ryšių koordinatorė Viltė Motuzaitė teigė, kad tiek į mokamus, tiek į nemokamus renginius kalėdiniu laikotarpiu atvyksta itin daug klaipėdiečių.
„Šį savaitgalį turėsime dar dvi mokamas veiklas, abiejose dar šiek tiek yra vietų. Bus lino raižinių menas, bus galima pagaminti raižinį ir vyks edukacija „Žirgelio iš siūlų rišimas“ – iš siūlų vaikai susuks žirgelį“, – sakė V. Motuzaitė.
Etnokultūros centro salė talpina 150 žmonių. Skaičiuojama, kad į kalėdinius renginius ateina per 100.
Šią savaitę centre vyks ir nemokami renginiai. Gruodžio 12 d. 18 val. vyks koncertas „Namolio“. Gruodžio 13 d. 12.30 val. vyks arbatžolių pažinimas „Žolynų takais“.
„Pas mus visus metus veikia Tradicinių dainų klubas, kur žmonės susirenka, dainuoja tradicines dainas, tad gruodžio 16-oji bus paskirta adventinėms dainoms. Kviečiame visus klaipėdiečius kartu padainuoti. O gruodžio 19-ąją vyks paskutinis mūsų advento renginys – Dzūkų adventas. Iš Dzūkijos atvažiuos etnologai pristatyti savo tradicijų, nes daugiausia jų, vos ne visos advento tradicijos, yra kilusios iš Dzūkijos“, – sakė V. Motuzaitė ir pridūrė, kad tokie renginiai sulaukia itin didelio žiūrovų dėmesio.
Tiek Klaipėdos I. Kanto, tiek I. Simonaitytės viešosiose bibliotekose beveik visą gruodžio mėnesį vyksta nemokami kalėdiniai renginiai ir dirbtuvės – kalėdinio žaisliuko gamyba, dedami šventiniai antspaudai ant maišelių, kalėdinio namų kvapo dirbtuvės ir kiti. Į dalį jų laisvų vietų jau nebėra.
