Žolinės savaitgalį – šventiniai renginiai

Rugpjūčio 15–17 d. prie „Žvejo“ paminklo vyks trečius metus iš eilės organizuojama Klaipėdos vasaros mugė.
Rugpjūčio 16-ąją 16 val. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto koncertų salėje (Donelaičio g. 4) vyks indų atlikėjos Ananditos Basu koncertas.
Organizatoriai pažada, kad išgirsite autentišką Indijos klasikinės ir sufijų muzikos atlikimą gyvai, turėsite galimybę dalyvauti Sahadža jogos meditacijoje, galėsite pabendrauti su atlikėja. Nors renginys nemokamas, vietų skaičius salėje – ribotas.
Taip pat rugpjūčio 16-ąją 17 val. Klaipėdos tautinių kultūrų centro kiemelyje koncertuos ukrainiečių folkloro ansamblis iš Visagino. Anot šio centro kultūrinės veiklos vadybininkės Agnės Stonkienės, koncertą organizuoja ukrainiečių centras „Rodyna“, jis per visus metus vykdo įvairių renginių ciklą, o šis koncertas – šio ciklo dalis.
Šeštadienį nuo 19 iki 21 val., sekmadienį 13–15 val. „Guten Tag“ ekspozicijos kūrėjai ir savanoriai kviečia į nemokamas ekskursijas bastiono poternoje prie Jono kalnelio. Šios ekskursijos vyks ne tik rugpjūčio 16–17 d., jos planuojamos ir likusius rugpjūčio savaitgalius bei rugsėjį.
Ekskursijas klaipėdiečiams dovanoja gidės Laurencija Budrytė-Ausiejienė, Agnė Adomaitytė, istorijos mokytoja Loreta Elertienė, Šv. Jono bažnyčios atstatymo fondo vadovė Lilija Petraitienė ir archeologė dr. Raimonda Nabažaitė.
Šeštadienio vakarą klaipėdiečių laukia baigiamasis Klaipėdos festivalio renginys Skulptūrų parke. Čia 21.30 val. vyks nemokamas šviesų ir šokio pasirodymas „Misterija REX“, paremtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba.
„Turėsime tris scenas, kuriose jau sutemus surengsime savo pasirodymus. Visiems jauniems, pagyvenusiems ir ypač įsimylėjusiems atskleisime M. K. Čiurlionio „bangavimus“. Tai nebus M. K. Čiurlionio muzika, ji kurta kompozitorių, kurie buvo užsakyti būtent šitam mūsų projektui“, – atskleidė Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro baleto tarnybos vadovas ir vyriausiasis choreografas Aurelijus Liškauskas.
Naujausi komentarai