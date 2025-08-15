Lietuvoje švenčiama Žolinė: vyks įvairūs renginiai

Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose vyks šventė „Žolinėk“, kurioje bus kviečiama susitikti su žolininkais, paklausyti paskaitų, dalyvauti gamtos terapijos užsiėmimuose.
Šventės metu vyks gyvos muzikos koncertai, pasirodys „Monos“, „Baltasis kiras“ ir „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.
Tuo metu sostinės Vingio parke vyks septintasis „Žolinių maratonas“, jame dalyviai galės pasirinkti iš kelių distancijų: maratono – daugiau nei 42 kilometrų, 31,6 km, pusmaratonio – 21,1 km, 10,6 km, 5,3 km, 600 metrų.
Trakai kviečia dalyvauti tradiciniame Kopūstinės kermošiuje, šventė sutaps su Žolinės atlaidais, vyks mugė, koncertai, bus demonstruojami amatai.
Atlaidai organizuojami ir kituose šalies miestuose, tarp jų – didieji atlaidai Krekenavoje, Panevėžio rajone, ir Pivašiūnuose, Alytaus rajone.
Tuo metu Naisiuose, Šiaulių rajone, šventės metu bus atidengta skulptūra poetui Justinui Marcinkevičiui.
2000 metais Seimas Žolinę įtraukė į valstybinių švenčių sąrašą ir paskelbė nedarbo diena. Žolinė kasmet švenčiama rugpjūčio 15-ąją.
Naujausi komentarai