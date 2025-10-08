Ant dešrų – elektroninės apsaugos

Kumpis – su „priedu“
„Pirmą kartą matau tokį dalyką – elektronines apsaugas ant dešrų ir kumpių. Nejaugi kažkam kyla mintis vogti mėsos gaminius?“ – stebėjosi klaipėdietė, nenorėjusi viešinti savo pavardės.
Pasak jos, dar labiau glumina tai, kad ant mėsos gaminių, kurių kaina siekia vos 10–15 eurų, atsiranda elektroninės apsaugos, o ant drabužių – ne visada.
„Kartais net kava, drabužiai ar grožio priemonės parduotuvėse kainuoja brangiau – kodėl tada ten nėra apsaugos priemonių?“ – svarstė ji.
Mergina pažymėjo, kad dažniausiai mačiusi apsaugos priemones saugoti alkoholiui, tačiau mėsos gaminiai iki šiol buvo išimtis.
Vagysčių problematika mažmeninės prekybos sektoriuje visada išlieka aktuali.
Priežastis – vagystės
Pasak „Lidl Lietuva“ viešųjų ryšių vadovės Linos Skersytės, vagystės – vis dar opi problema visame mažmeninės prekybos sektoriuje.
„Vagysčių problematika mažmeninės prekybos sektoriuje visada išlieka aktuali, todėl nuolat investuojame į prevencijos priemones, diegiame naujus bei atnaujiname jau įdiegtus išmanius saugos ir vagysčių prevencijos sprendimus, pavyzdžiui, matomas ir nematomas elektronines apsaugos priemones. Visose mūsų parduotuvėse yra įdiegtos vaizdo kamerų sistemos, kurios fiksuoja parduotuvės vaizdus“, – teigė L. Skersytė.
Anot vadovės, elektroninė apsauga taikoma ne tik alkoholiui ar kosmetikai, bet ir tam tikroms maisto prekėms, kurios yra brangesnės, šiuo atveju mėsos gaminiams.
Prekybos vietose dedamos pastangos, kurios sumažintų vagysčių skaičių: prekėms taikomos papildomos markiravimo apsaugos priemonės, tobulinamos vaizdo sistemos, o informacija apie vagystes perduodama policijai.
„Tam tikroms prekėms parduotuvėse yra dedama elektroninė apsauga – tai elektronikos prekės, brangesnės kosmetikos priemonės ar kremai, brangesni alkoholiniai gėrimai ar tam tikros brangiau kainuojančios maisto prekės“, – aiškino L. Skersytė.
Vagia vis tie patys
Pasak vadovės, vagystes daugiausia įvykdo siauras tuo užsiimančių asmenų ratas – žmonės, kurie jau pasielgia taip nebe pirmąjį kartą.
„Juos jau atpažįsta ir mūsų darbuotojai, kurie apie nusikaltimus praneša tiek parduotuvėse dirbantiems apsaugos darbuotojams, tiek ir policijos pareigūnams“, – teigė prekybos tinklo atstovė.
Naujausi komentarai