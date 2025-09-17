Apie saugumą ir ateitį – diskusija

Svarbu diskutuoti viešai
Klaipėdos universitete įvyko vieša diskusija „Istoriniai lūžiai Europoje – iššūkiai ir galimybės Klaipėdai“.
Diskusijoje mintimis dalijosi Klaipėdos universiteto Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedros politologė, lektorė Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili, Ukrainą remiančios organizacijos „Blue / Yellow“ vadovas Jonas Ohmanas, Klaipėdos konteinerių terminalo generalinis direktorius Vaidotas Šileika bei Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, buvęs Lietuvos kariuomenės vadas Arvydas Pocius.
Renginį moderavo Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Žygimantas Pavilionis.
„Labai džiaugiuosi, kad šiandien turime tiek daug svečių ir žiūrovų, nes ši diskusija yra labai svarbi tiek studentams, tiek kiekvienam klaipėdiečiui“, – renginio pradžioje teigė Klaipėdos universiteto rektorius Artūras Razbadauskas.
Aprėpė daug temų
Pranešėjai kalbėjo apie Rusijos vykdomą agresyvią politiką ir jos keliamas grėsmes Klaipėdos regionui bei visai Lietuvai. Buvo akcentuota, kad bet kokie bandymai „atšildyti“ santykius su Rusija ar Baltarusija pasitarnautų tik neigiamiems šių šalių tikslams.
Pasak diskusijos dalyvių, Klaipėda tampa kertine vieta Lietuvos saugumui, todėl apie tai verta diskutuoti ir atkreipti dėmesį į didesnio saugumo užtikrinimą – didesnį finansavimą šalies gynybai.
„Viešai diskutuoti apie tai, kas vyksta pasaulyje šiuo metu, tikrai reikia, kadangi labai greitai pasaulis išprotėjo“, – teigė diskusijos moderatorius Ž. Pavilionis.
Taip pat, buvo daug svarstoma, kokią vietą mūsų šalis užima Europos Sąjungoje ir NATO bei kokias galimybes uostamiesčiui atveria bendradarbiavimas su neseniai į NATO įstojusiomis narėmis Suomija ir Švedija bei kitomis Baltijos regiono valstybėmis Lenkija ir Vokietija.
Diskutuota apie būtinybę stiprinti partnerystę su Lenkija, plėtojant bendrus karinius pirkimus bei gynybos pramonės projektus.
Ypatingas dėmesys skirtas dėl paramos Ukrainai, kuri šiandien kovoja už visos Europos saugumą.
Aktyvi pozicija – svarbi
Svečiai diskutavo ir kitomis aktualiomis temomis, pateikė savo įžvalgų, akcentuojančių, kad aktyvi užsienio politika yra pirmoji Lietuvos gynybinė linija.
Susirinkusieji ne tik klausėsi specialistų įžvalgų, bet ir patys įsitraukė į diskusiją – kiekvienas galėjo išreikšti savo nuomonę ir klausti apie tai, kas domina ar kelia nerimą politikoje.
Renginys įrodė, kad geopolitinės temos klaipėdiečiams nėra tolimos – jos tiesiogiai susijusios su miesto ir visos Lietuvos ateitimi.
