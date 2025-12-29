Sidnėjus per garsiuosius fejerverkus stiprins saugumą

Naujojo Pietų Velso valstijos ministras pirmininkas Chrisas Martinas sakė, kad bus pasitelktas didelis skaičius policijos pareigūnų, kai kurie jų su savimi turės ilguosius ginklus, o tai valstijos policijai yra neįprasta. Tikslas yra užtikrinti Naujųjų metų šventės dalyvių saugumą.
Garsiajame Bondajaus paplūdimyje gruodžio 14 d. du žudikai – tėvas ir sūnus – per žydų Chanukos šventę pradėjo šaudyti į žmonių minią. Žuvo 15 žmonių, dešimtys buvo sužeisti. Tėvą nušovė policija, sūnus buvo sužeistas. Australų institucijos spėja, kad jie buvo paveikti džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) ideologijos.
„Dirbs gausios Naujojo Pietų Velso valstijos pajėgos. Kai kuriais atvejais pareigūnai turės ginklus ir šaunamuosius ginklus, kurių dar niekad nesate matę“, – valstijos premjerą citavo stotis „9 News Minns“. Kartu jis paragino gyventojus nevengti tradicinių fejerverkų.
„Negalime leisti tiems žmonėms laimėti. Turime priešintis jiems – išeidami ir su šeima bei draugais praleisdami laiką per Naujuosius“, – kalbėjo politikas.
Sidnėjus Naujųjų metų vakarą (15.00 val. Lietuvos laiku) vėl planuoja milžinišką šviesos šou Uosto tolto ir Operos teatro fone. Dangų turėtų nušviesti devynios tonos pirotechnikos. Laukiama 1,1 mln. smalsuolių.
„Sidnėjaus Naujųjų metų sutikimas yra daugiau nei tik fejerverkai. Jis atspindi tai, kas mes esame – gyvas, įvairus ir integruotas miestas. Šios vertybės dabar svarbesnės nei kada nors anksčiau“, – pažymėjo merė Clover Moore.
Jau likus valandai iki metų sandūros Sidnėjus tylos minute pagerbs išpuolio aukų atminimą. Ikoninis Sidnėjaus uosto tiltas bus apšviestas baltai. Tada ant šio miesto simbolio pasirodys vienas vienintelis žodis „Peace“ (taika).
„Drąsiname jus prisijungti prie mūsų, uždegti savo telefonų žibintuvėlius ir šviesos spinduliu apšviesti uostą – solidarumo su žydų bendruomene ir visais nukentėjusiaisiais ženklan“, – pareiškė rengėjai.
