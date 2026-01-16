Australijoje įsigaliojus socialinių tinklų ribojimams, pašalinta milijonai paskyrų

„Mes nušluostėme nosį visiems, kurie sakė, kad tai neįmanoma, kai kurioms galingiausioms ir turtingiausioms pasaulio kompanijoms bei jų rėmėjams“, – penktadienį žurnalistams sakė komunikacijos ministrė Anika Wells.
„Dabar Australijos tėvai gali būti tikri, kad jų vaikai susigrąžins savo vaikystę“, – pridūrė ji.
Tai pirmieji skaičiai, parodantys istorinio draudimo mastą nuo jo įsigaliojimo gruodį, baiminantis žalingo socialinių tinklų poveikio jaunimui. Skaičius Australijos vyriausybei pateikė 10 platformų.
Naujasis įstatymas Australijoje sukėlė aršias diskusijas apie technologijų naudojimą, privatumą, vaikų saugumą ir psichinę sveikatą ir paskatino kitas šalis svarstyti panašias priemones.
Pareigūnai: tai teikia vilčių
Pagal Australijos įstatymus platformoms „Facebook“, „Instagram“, „Kick“, „Reddit“, „Snapchat“, „Threads“, „YouTube“, „TikTok“ „Twitch“, ir „X“ gresia iki 49,5 mln. Australijos dolerių (28,5 mln. eurų) baudos, jei jos nesiims veiksmų, kad pašalintų jaunesnius nei 16 metų vartotojus. Išimtis numatyta tokioms susirašinėjimo programėlėms kaip „WhatsApp“ ir „Facebook Messenger“
Socialinių tinklų platformos gali prašyti vartotojų pateikti asmens tapatybės dokumento kopiją, pasitelkti trečiąjį asmenį, kad jis taikytų amžiaus nustatymo technologiją paskyros savininko veidui, arba daryti išvadas iš jau turimų duomenų, pavyzdžiui, kiek laiko asmuo turi paskyrą.
Australijos e. saugumo komisarė Julie Inman Grant teigė, kad apie 2,5 mln. australų yra nuo aštuonerių iki 15 metų amžiaus. Ankstesni skaičiavimai parodė, kad 84 proc. vaikų nuo aštuonerių iki 12 metų jau turėjo paskyras socialiniuose tinkluose.
Nežinoma, kiek iš viso tokių paskyrų yra dešimtyje platformų, tačiau J. Inman Grant teigė, kad 4,7 mln. „išjungtų arba apribotų“ paskyrų skaičius teikia vilčių.
„Mes neleidžiame grobuoniškoms socialinių tinklų įmonės pasiekti mūsų vaikų“, – sakė J. Inman Grant.
Pasak komisarės, 10 didžiausių įmonių, kurioms taikomas draudimas, taisyklių laikosi ir Australijos reguliavimo institucijai laiku pateikė duomenis apie pašalintas paskyras.
Ji pridūrė, kad tikimasi, jog socialinių tinklų įmonės ne tik paisys draudimo, bet ir stengsis užtikrinti, kad vaikai negalėtų kurti naujų paskyrų ar kitaip apeiti taisyklių.
„Meta“ pašalino 550 tūkst. paskyrų
Australijos pareigūnai nenurodė, kiek tiksliai paskyrų išjungė kiekviena platforma, tik pateikė bendrą skaičių. Tačiau „Meta“, kuriai priklauso „Facebook“, „Instagram“ ir „Threads“, šią savaitę pranešė, kad kitą dieną po draudimo įsigaliojimo ji pašalino beveik 550 tūkst. paskyrų, priklausančių vartotojams, kurie, kaip manoma, yra jaunesni nei 16 metų.
Tinklaraščio įraše, kuriame pateikiami šie skaičiai, „Meta“ kritikavo draudimą ir teigė, kad mažesnės platformos, kurioms draudimas netaikomas, gali neteikti pirmenybės saugumui.
Bendrovė taip pat pažymėjo, kad naršymo platformos vis tiek teiks vaikams turinį, pagrįstą algoritmais, nors draudimą nuspręsta įvesti būtent dėl šios priežasties.
Įstatymas yra labai populiarus tarp tėvų ir vaikų saugumo aktyvistų. Jam priešinosi privatumo internete gynėjai ir kai kurios paaugliams atstovaujančios grupės.
Pastarosios grupės kalbėjo apie paramą, kurią pažeidžiami jaunuoliai arba geografiškai izoliuoti Australijos kaimo vietovėse gyvenantys jaunuoliai randa internetinėje erdvėje.
Kai kurie iš jų teigė, kad jiems pavyko apgauti amžiaus nustatymo technologijas arba kad apeiti draudimą jiems padėjo tėvai ar vyresni broliai ir seserys.
Kitos šalys gali pasekti Australijos pavyzdžiu
2024 metais Australijai pradėjus svarstyti šias priemones, kitos šalys svarstė galimybę pasekti jos pavyzdžiu. Tarp jų yra ir Danijos vyriausybė, lapkritį paskelbusi, kad planuoja uždrausti jaunesniems nei 15 metų amžiaus vaikams naudotis socialiniais tinklais.
„Australija didžiuojasi, kad nepaisant tam tikro skepticizmo, ši sistema veikia ir dabar yra diegiama visame pasaulyje“, – penktadienį sakė Australijos ministras pirmininkas Anthony Albanese'is.
Opozicijos įstatymų leidėjai teigė, kad jauni žmonės lengvai apėjo draudimą arba pereina prie kitų programėlių, kurios yra mažiau tikrinamos nei didžiausios platformos. J. Inman Grant penktadienį teigė, kad jos biuro gauti duomenys rodo alternatyvių programėlių atsisiuntimų skaičiaus padidėjimą įsigaliojus draudimui, bet ne naudojimosi jais padidėjimą.
„Kol kas negalime kalbėti apie tikras ilgalaikes tendencijas, bet mes dirbame šia linkme“, – sakė ji.
Jos teigimu, reguliavimo institucija, kuriai ji vadovauja, planuoja kovą įvesti „pirmuosius pasaulyje virtualių kompanionų ir pokalbių robotų apribojimus“. Daugiau detalių ji neatskleidė.
