Australijos premjeras paskelbė apie neapykantos įstatymų griežtinimą

Kalbėdamas parlamente Kanberoje, A. Albanese pareiškė, kad bet kuris žmogus jo vietoje gailėtųsi, jog nepadarė daugiau, ir kad dabar reikia sutelkti dėmesį į veiksmus, siekiant užkirsti kelią tolesniems incidentams.
„Žinoma, visada buvo galima padaryti daugiau. Vyriausybės nėra tobulos. Aš nesu tobulas“, – pažymėjo jis.
Ministras pirmininkas paskelbė apie „teisėkūros reformų paketą, skirtą susidoroti su tais, kurie skleidžia neapykantą, nesantaiką ir radikalizaciją“, ir kartu nurodė, kad vyriausybė pagal imigracijos įstatymą taip pat laikysis griežtesnės pozicijos neapykantą skleidžiančių žmonių atžvilgiu.
A. Albanese susilaukė Australijos žydų bendruomenės, opozicijos ir užsienio veikėjų kritikos, kurie apkaltino jį nesiėmus pakankamai veiksmų, kad apsaugotų Australijos žydus stiprėjančio antisemitizmo akivaizdoje.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu savo ruožtu apkaltino A. Albanese pakursčius antisemitizmą savo Artimųjų Rytų politika. Australija rugsėjo mėnesį oficialiai pripažino Palestinos valstybę.
Sekmadienį du užpuolikai paleido ugnį į žmones, kurie Sidnėjaus Bondajaus paplūdimyje šventė Chanuką, ir pražudė 15 žmonių, o dar keliasdešimt sužeidė. Dauguma aukų buvo žydai. Vieną iš užpuolikų nušovė saugumo pajėgos, o kitas 24-erių užpuolikas buvo sužeistas ir vėliau apkaltintas žmogžudyste bei sunkiu sveikatos sutrikdymu turint tikslą nužudyti.
Tarnybos teigia, kad užpuolikai turėjo ryšių su teroristine organizacija „Islamo valstybė“. Pasak pareigūnų, 24-erių užpuoliko automobilyje buvo rasti keli sprogstamieji įtaisai ir dvi savadarbės „Islamo valstybės“ vėliavos.
