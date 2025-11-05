Atlikti gamtinius reikalus patraukė medžio link: problema – tualetų trūkumas?

Vaizdą paviešinusi klaipėdietė parodė, kaip vyriškiai laisvai „išsiliejo“ vos keliolika metrų nuo daugiabučių.
Įrašas sulaukė nemažai miestiečių reakcijų ir 200 komentarų.
Dalis klaipėdiečių ragino imtis teisinių veiksmų ir kreiptis į policiją, kiti svarstė, kur rasti artimiausią tualetą ir ar visuomet galima tikėtis pagalbos iš aplinkinių.
Komentaruose atsispindėjo skirtingos nuotaikos – nuo pasipiktinimo tokiu elgesiu iki supratingumo.
„Tikrai nenorėčiau, kad mano vaikas matytų, kaip girtas vyras atlieka reikalus parko viduryje“, – komentavo klaipėdietė Ana.
Kai kurie skaitytojai atkreipė dėmesį į tai, kad problema gali kilti ir dėl viešųjų tualetų trūkumo mieste.
„Neteisinu tokio poelgio, bet kalbant apie vietą, kurioje užfiksuotas įvykis, kur artimiausias tualetas? Ar spėtumėte, jei ir jus reikalas prispaustų?“ – klausė Konstantinas.
Pasitaikė ir atgailaujančių komentarų – vyras, prisistatęs nuotraukoje užfiksuotų pažeidėjų draugu, viešai atsiprašė už elgesį.
„Laba diena, aš labai atsiprašau – man labai gėda už save ir už savo draugus – šįkart jie tikrai perlenkė lazdą“, – rašė klaipėdietis.
Kai kurie siūlė tokiais atvejais kreiptis į policiją arba į miesto savivaldybę, kad blogo elgesio atvejai būtų viešinami, o viešąją tvarką pažeidę asmenys – baudžiami.
