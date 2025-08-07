Atnaujins Dubysos ir Taikos prospekto sankryžą: darbai vyks naktimis

Apie tai socialiniuose tinkluose informavo Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
„Šiandien kartu su miesto specialistais apžiūrėjome vieną iš intensyviausių eismo vietų Klaipėdoje – Dubysos g. ir Taikos pr. sankryžą. Čia esanti kelio danga jau seniai kelia nepatogumų: gilios provežos, nelygumai ir nusidėvėjimas apsunkina tiek vairuotojų, tiek pėsčiųjų kasdienybę“, – rašė meras savo „Facebook“ paskyroje.
Anot jo, darbai bus organizuojami taip, kad sukeltų kuo mažiau nepatogumų eismo dalyviams.
„Sutarėme, kad iki rugsėjo mėnesio atnaujinsime visą sankryžos dangą, o darbus vykdysime naktimis, kad netrukdytume eismo dienomis“, – nurodė meras.
Sankryža tarp Dubysos gatvės ir Taikos prospekto – viena labiausiai intensyvių eismo vietų Klaipėdoje. Ja kasdien važiuoja tūkstančiai automobilių, todėl susidėvėjusi danga kėlė rūpesčių tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems. Tikimasi, kad po planuojamo atnaujinimo ši miesto dalis taps patogesnė ir saugesnė visiems eismo dalyviams.
Pasak A. Vaitkaus, miesto infrastruktūros gerinimas yra neatsiejama Klaipėdos vystymosi dalis, o tokie projektai – svarbus žingsnis link saugesnio ir patogesnio judėjimo mieste.
„Stengiamės operatyviai reaguoti į kasdienius iššūkius. Šis atnaujinimas – žingsnis link saugesnio ir patogesnio judėjimo Klaipėdoje. Iš anksto dėkoju visiems už kantrybę. Dirbame taip, kad būtų patogu, saugu ir tarnautų ilgam. Klaipėda turi būti patogi visiems!“ – pabrėžė jis.
