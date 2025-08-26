Neringoje pradedami Eduardo Antano Jonušo gatvės atnaujinimo darbai

Pasak vietos savivaldybės, projekto metu ketinama įrengti autobusų stovėjimo zoną, šaligatvį pėstiesiems, taip pat atnaujinti asfalto dangą.
Neringos meras Darius Jasaitis savo ruožtu atkreipė dėmesį, kad kol vyks gatvės rekonstrukcija, joje bus ribojamas eismas.
„Svarbi užduotis įgyvendinant darbus – sklandaus susisiekimo užtikrinimas. Svarbu pažymėti, kad įgyvendinant darbus eismas E. A. Jonušo gatve bus ribojamas, tačiau visiškai nestabdomas“, – pranešime sakė jis.
Skelbiama, kad visus gatvės atnaujinimo darbus atliks įmonė „VVARFF“.
