„YIT Lietuva“ pradeda 4,75 mln. eurų vertės Danės gatvės Klaipėdoje rekonstrukciją

Darbai bus atliekami nuo Laivų skersgatvio iki Artojo gatvės ir jos ruožo nuo Danės iki Liepų gatvės bei jų sankryžoje, taip sudarant patogesnę jungtį tarp šių gatvių ir mažinant eismo apkrovą vienoje pagrindinių Klaipėdos arterijų. Kartu numatyta įrengti naują pėsčiųjų ir dviračių taką nuo Danės iki Liepų gatvės, pranešė įmonė.
„Matant didžiulę nekilnojamojo turto plėtrą, planus vystytis palei Dangės upę privalome jau dabar užtikrinti sklandų susisiekimą. Tai projektas, kuris taps atsvara Liepų gatvei ir šio projekto neįgyvendinimas kelerių metų perspektyvoje miestą paskandintų kamščiuose“, – pranešime sakė Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Šiuo metu Danės ir Artojo gatvių būklė vertinama kaip prasta – važiuojamosios dalies plotis nebeatitinka reikalavimų, kelio danga yra nusidėvėjusi. Dalis gatvių atkarpų nėra suformuotos, trūksta pėsčiųjų ir dviračių takų, o eismo organizavimas itin sudėtingas.
„Rekonstrukcijos metu numatyta įrengti apšviestas iškilias perėjas ir modernius šviesoforų sprendimus“, – pranešime sakė „YIT Lietuvos“ vadovas Kęstutis Vanagas.
Projektą pagal savivaldybės užsakymą parengė įmonė „Plentprojektas“.
Naujausi komentarai