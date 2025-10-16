Atnaujins ir klasiko aikštę

Vyko diskusijos
Klaipėdos savivaldybės vicemeras Algirdas Kamarauskas patvirtino, kad šiuo metu vyksta projekto ruošimas, vyko diskusijos, kurių metu tartasi įvairiais K. Donelaičio aikštės atnaujinimo klausimais.
„Vyksta projekto ruošimas, turėjome porą diskusijų, truputį pastabų. Užbaigsime projektą, tada spręsime, ką daryti toliau. Žiemą tokių dalykų nėra prasmės daryti. Techninis projektas yra baigiamas, bet koks sprendimas bus dėl darbų vykdymo, kol kas nenorėčiau įvardyti“, – sakė A. Kamarauskas.
Sodins tris naujus medžius
Šių metų pavasarį Klaipėdos savivaldybė pasirašė projektavimo sutartį su bendrove „Architekto studija“.
Anot šios bendrovės direktoriaus Algirdo Žebrausko, projektavimo darbams K. Donelaičio aikštėje jau yra numatyti devyni mėnesiai.
„Pagal sutartį, projektui parengti numatyti devyni mėnesiai. Visiškai užbaigtą projektą turėtume atiduoti kitų metų kovo pradžioje, tačiau stengsimės padaryti tai anksčiau. Tuomet vyks pirkimų procedūros – visi suprantame, jog geriau jas įvykdyti iš anksto, kad sezono metu būtų galima pradėti darbus. Šiuo metu projektas jau svarstytas keliose stadijose su administracijos darbuotojais ir savivaldybės technine taryba, gauti pritarimai, todėl dabar jį rengiame viešinimui. Jei dokumentai bus sutvarkyti, tikimės dar šį mėnesį paskelbti informaciją apie viešinimo procedūros pradžią, po jos – gauti leidimą ir rengti techninį projektą. Tikimės, kad iki šių metų pabaigos viską pavyks parengti“, – sakė A. Žebrauskas.
Tad kitąmet, veikiausiai pavasarį arba vasarą, K. Donelaičio aikštėje turėtų prasidėti atnaujinimo darbai.
Esą atsižvelgus į visuomenės nuomonę, nuspręsta visus 60 medžių išsaugoti, nepaisant to, kad jų būklė vertinama tik kaip patenkinama.
Taip pat esą numatoma pasodinti dar tris medžius, vyks želdinių formavimas.
Laikyti kumščius už rangovą
Bus atnaujintas ir K. Donelaičio aikštėje esantis šaligatvis, apšvietimas.
„Danga keisis taip, kad medžiagiškai priartėtume prie K. Donelaičio skulptūros medžiagos – granito. Naudosime granitą, klinkerį. Klinkerio naudojimas bus šaligatviuose, o kieta granito danga bus arčiau K. Donelaičio. Taip bandysime tarsi nutiesti tiltą iš dabarties į K. Donelaičio erdvę, į Mažosios Lietuvos istorinį kontekstą, būrų gyvenimą“, – pasakojo A. Žebrauskas.
Vis dėlto visi darbai veikiausiai bus nukelti ir visiškai baigti tik 2027-aisiais.
„Aišku, labai priklausys nuo kito dalyko – kaip greitai bus nuperkami rangovo darbai ir koks stiprus jis bus. Visi žinome, kad Lietuvoje visko būna. Reikės laikyti kumščius, kad Klaipėdos savivaldybei pavyktų rasti gerą, atsakingą rangovą“, – sakė A. Žebrauskas.
