Atostogų parke – mineralų versmė ištisus metus

Lankytojams – dovana
Iki šiol baseinas veikė tik šiltuoju metų laiku, tačiau investavus 1,2 mln. eurų į modernią 600 kv. m erdvę, šis sveikatinimosi ritualas tampa prieinamas nuolat.
„Orientuojamės į sveiką gyvenseną ir geresnę žmonių savijautą – nauja erdvė pritaikyta būtent tam, kad kiekvienas galėtų pasisemti gamtos dovanotų mineralų. Atidarėme erdvę, kuri lankytojams papildomai nieko nekainuos – tai bus dar viena papildoma paslauga“, – pabrėžė „Atostogų parko“ vadovas Ričardas Jovaiša.
Pasak vadovo, naujoji erdvė sukurta tam, kad visi lankytojai pajustų įvairiapusį sveikatinantį mineralinio vandens poveikį kūnui ir protui.
„Siekiame, kad apsilankymas pas mus būtų ne tik maloni patirtis, bet ir investicija į sveikatą“, – atviravo R. Jovaiša.
Galimybė mėgautis mineralinio vandens baseinu ištisus metus – mūsų dovana lankytojams ir investicija į jų gerą savijautą, kuri papildomai nieko nekainuos.
Šio baseino išskirtinumas – natūralus mineralinis vanduo, išgaunamas iš sertifikuoto gręžinio. Teigiamą jo poveikį žmogaus organizmui įrodė Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų tyrimas, kurį atliko prof. dr. Alvydas Juocevičius ir prof. dr. Lolita Rapolienė.
„Šiluma, mineralai, vandens slėgis, klampumas veikia kartu – gerina kraujotaką, mažina raumenų ir sąnarių apkrovą, palengvina judėjimą, stiprina imunitetą, mažina uždegimus, skatina toksinų pasišalinimą, gerina odos būklę, atpalaiduoja nervų sistemą ir suteikia kūnui bei protui gilaus atsipalaidavimo jausmą“, – akcentavo L. Rapolienė.
Tyrime dalyvavo daugiau kaip 100 įvairaus amžiaus žmonių, po 10–15 procedūrų kurso jie pastebėjo akivaizdžius pokyčius: pagerėjo miegas, sumažėjo nuovargis, grįžo darbingumas, o bendra savijauta tapo žymiai geresnė – sumažėjo apatija, depresija, įtampa ir stresas, sustiprėjo rankų jėga ir sąnarių lankstumas, normalizavosi kraujospūdis. Pastebėtas ir odos būklės pagerėjimas: mažesnis sausumas, niežulys, bėrimai, padidėjęs elastingumas – kai kurios dalyvės džiaugėsi ir sumažėjusiu celiulitu, mažėjo kūno masės indeksas, poodinių riebalų kiekis, bendras riebalų procentas organizme.
„Neįmanoma išskirti vienos šio mineralinio vandens naudos – jo poveikis apima visumą. Mineralinis vanduo ne tik skatina raumenų ir protinę relaksaciją, bet ir spartina žaizdų gijimą, gerina judėjimo funkcijas, mažina uždegiminius procesus, tad jo poveikis yra kompleksinis“, – teigė L. Rapolienė.
Neįmanoma išskirti vienos šio mineralinio vandens naudos, nes jo poveikis yra kompleksinis ir apima visą organizmą.
Tinka ir mažiesiems
Šio vandens sudėtis itin vertinga organizmui – kiekviename litre yra net 5 568 mg ištirpusių mineralų. Pasak projekto iniciatorių, tai tikras gamtos eliksyras – magnis atpalaiduoja raumenis, kalcis ir sulfatai skatina odos atsinaujinimą, kalis būtinas nervų sistemai, o chloridai ir natris padeda palaikyti skysčių balansą, turi lengvą antiseptinį poveikį. Šių mineralų derinys mažina nugaros ir sąnarių skausmus, gražina odą, gerina kraujotaką, stiprina atsparumą stresui ir nerimui.
Baseino vanduo toks švelnus, kad nedirgina net jautriausios vaikų odos ar akių, todėl ši erdvė pritaikyta ir mažiausiems lankytojams – tai ne tik linksma pramoga, bet ir puikus būdas stiprinti imunitetą ir raumenyną.
„Ši erdvė tinkama visiems – tiek suaugusiesiems, tiek vaikams. Mineralinis vanduo teigiamai veikia širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo funkciją, raumenis ir bendrą psichologinę savijautą, o judesys vandenyje yra žymiai efektyvesnis nei sausumoje – vanduo sumažina sąnarių apkrovą, gerina kraujotaką, stiprina raumenis ir skatina visapusišką atsipalaidavimą“, – pabrėžė L. Rapolienė.
Pasak daktarės, jauniems žmonėms jis padeda greičiau atsigauti po fizinio krūvio, traumų ar operacijų, vyresniems – palengvina sąnarių ir nugaros skausmus, tonizuoja odą, gerina kraujotaką, o vaikams skatina odos sveikatą, stiprina raumenis, gerina kvėpavimą, mažina įtampą ir skatina atsipalaidavimą, prisideda prie bendros fizinės ir psichologinės sveikatos.
Tampa traukos centru
Tikimasi, kad ši naujoji parko erdvė sulauks naujų turistų ir taps Vakarų Lietuvos traukos tašku. Turizmo ekspertai pažymi, kad tokie projektai formuoja viso regiono įvaizdį, o „Atostogų parkas“ tampa išskirtiniu traukos objektu Baltijos šalyse. Tai reiškia, kad žmonės, planuodami keliones, gali rinktis Palangą ar Kretingos rajoną ne tik dėl jūros, bet ir dėl sveikatinimosi paslaugų, prilygstančių užsienio kurortams.
„Dalyvauti tokiame atidaryme – išskirtinė garbė, ypač tada, kai projektą įgyvendinę žmonės yra tokie inovatyvūs, energingi, numatantys kelis žingsnius į priekį ir besirūpinantys ne tik savo įmonės sėkme, bet ir viso regiono gyventojų gerove“, – atviravo Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Viktoras Krolis.
„Džiugina, kad mūsų rajone atsiranda tokių objektų, kurie ne tik plečiasi, bet ir kelia viso regiono žinomumą. Nauja erdvė pritrauks daugiau turistų, nes ji patraukli ir naudinga kiekvieno žmogaus sveikatai. Lankiausi, lankausi ir lankysiuosi – paslaugos puikios“, – džiaugėsi Kretingos rajono švietimo centro direktorė Lolita Jurgutienė.
Svarbiausia naujovės vertė – erdvus baseinas, kuriame lankytojai be papildomo mokesčio galės puoselėti savo sveikatą, tiesiog apsilankę bendroje vandens ir pirčių erdvėje.
Atidarymo metu naujoji erdvė buvo pristatyta iškilmingai – skambėjo sveikinimo žodžiai, perkirptas simbolinis kaspinas, o pirmieji svečiai galėjo apžiūrėti baseino erdvę.
„Atostogų parkas“ tampa ne vien poilsio ar pramogų vieta – jis transformuojasi į tikrą regioninį sveikatos, kultūros ir turizmo centrą. Nors naujasis mineralinio vandens baseinas yra šio sezono didžiausia naujiena, komplekso vadovas R. Jovaiša atskleidė, kad ateičiai turi ambicingų planų.
„Mūsų artimiausias projektas – sukurti vieną didžiausių teatro erdvių šalia parko. Joje galėtų tilpti apie šimtas žmonių, vyktų spektakliai, koncertai ir kiti renginiai. Norime, kad parkas ateityje taptų ne tik sveikatos, bet ir kultūros centru“, – planais dalijosi R. Jovaiša.
Naujausi komentarai