Atsinaujins Naujamiesčio pastatai: dėl fasadų tvarkymo sulauktas didelis savininkų susidomėjimas

„Praėjusių metų rudenį miesto taryba priėmė sprendimą į fasadų tvarkymo paramą įtraukti ir Naujamiestį, tai sprendimas, kurį išgirdome iš žmonių. Gautų paraiškų skaičius aiškiai parodo, kad priimtas sprendimas pasiteisino ir yra reikalingas Klaipėdai. Mus džiugina, kad tarp paraiškų – ir Herkaus Manto gatvės trečiasis ir penktasis pastatai, kurių išorinė būklė jau seniai neatspindi vienos svarbiausių mūsų miesto gatvių potencialo. Tikiu, kad savivaldybės skiriamos lėšos leis šiems bei kitiems pastatams atgimti, o pats Naujamiestis įgaus tvarkingesnį, patrauklesnį veidą“, – teigė miesto meras Arvydas Vaitkus.
Savivaldybę džiugina istorinės miesto dalies nuo Danės upės į šiaurinę pusę – Naujamiesčio – pastatų savininkų aktyvumas. Iš jų gauta septyniolika paraiškų, tarp jų pastatai, esantys svarbiose Naujamiesčio gatvėse ir šių pastatų sutvarkymas ženkliai pagerins šios saugomos centrinės miesto dalies įvaizdį.
Be to, sulaukta šešių paraiškų paveldo objektų tvarkymui. Kartu su jau tęsiamais projektais, šioje kategorijoje šiemet bus įgyvendinamos aštuonių pastatų tvarkymo iniciatyvos.
Tokį paraiškų gausos augimą tiesiogiai lėmė praėjusių metų spalio pabaigoje Klaipėdos miesto tarybos priimtas sprendimas, kuriuo buvo leista į dalinę fasadų tvarkymo paramą pretenduoti ir Naujamiesčio pastatų savininkams. Finansavimas gali būti skiriamas pastatams, esantiems pagrindinėse šio rajono gatvėse, tokiose kaip Herkaus Manto, Liepų, K. Donelaičio, S. Nėries, S. Daukanto, S. Šimkaus, Bokštų, Puodžių, I. Kanto, J. Janonio, Šaulių, Danės gatvės, taip pat M. Mažvydo alėja bei K. Donelaičio ir Lietuvininkų aikštės.
Kartu su fasadų tvarkymo paramos teritorijos plėtra buvo padidintas ir vienam objektui skiriamas finansavimas. Maksimali paramos suma dabar gali siekti 50 tūkstančių eurų, jei tvarkomas plotas viršija 500 kv. m, o įprasta maksimali parama sudaro 30 tūkst. eurų ir gali padengti iki 70 procentų darbų vertės.
Saugomų kultūros paveldo pastatų savininkams sudarytos dar palankesnės sąlygos – jiems gali būti skiriama iki 90 tūkstančių eurų parama, apimanti ne tik fasado, bet ir kitus išsaugojimo darbus.
Augantis paraiškų skaičius patvirtina, kad fasadų tvarkymo programa tampa ne tik investicija į miesto estetinį vaizdą, bet ir aiškiu socialinės atsakomybės pavyzdžiu – rūpinantis gyvenamąja aplinka, stiprinamas bendruomeniškumas, skatinamas gyventojų įsitraukimas ir atsakomybė už Klaipėdai svarbų architektūrinį palikimą.
