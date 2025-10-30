Į dalinę fasadų tvarkymo paramą galės pretenduoti ir Naujamiesčio pastatų savininkai

„Senamiesčio pastatų fasadų tvarkymo programa itin pasiteisino – su miesto savivaldybės finansine pagalba per nepilnus dvejus metus atnaujintos kelios dešimtys pastatų. Matant šį gerąjį pavyzdį ir atsižvelgiant į gyventojų prašymus plečiame finansavimo programą ir kviečiame jungtis Naujamiesčio pastatų savininkus. Tai svarbi miesto teritorija, turinti savitą charakterį ir istoriją. Sieksime tolygaus atsinaujinimo visame centre – kad Klaipėda taptų dar patrauklesnė, gyvybingesnė ir gražesnė“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Miesto savivaldybės finansavimas nuo kitų metų galės būti skiriamas Naujamiesčio pagrindinėse gatvėse esantiems pastatams tvarkyti, kurie ribojasi su Herkaus Manto, Liepų, K. Donelaičio, S. Nėries, S. Daukanto, S. Šimkaus, Bokštų, Puodžių, I. Kanto, J. Janonio, Šaulių, Danės gatvėmis, M. Mažvydo alėja, K. Donelaičio ir Lietuvininkų aikštėmis.
Taip pat pritarta siūlymui didinti finansavimą, skiriamą vienam objektui. Maksimali suma galės siekti 50-imt tūkstančių eurų, jei tvarkomi paviršiai sudarys daugiau nei 500 kv. m ploto. Dabar tokios diferenciacijos nėra, o maksimali parama sudaro 30 tūkst. eurų ir gali siekti 70 procentų sąmatinės vertės.
Senamiesčio fasadų tvarkymo programa Klaipėdoje startavo 2024-aisiais. Gautas paraiškų kiekis viršijo prognozes, todėl padidintas finansavimas iki daugiau nei 600 tūkst. eurų, už šias lėšas sutvarkyti 24 pastatų fasadai. Šiais metais sulaukta panašaus skaičiaus paraiškų, daugelyje objektų vyksta atnaujinimo darbai (finansuojama 19 paraiškų). Į dalinį finansavimą pagal šią programą gali pretenduoti visų senamiestyje esančių pastatų savininkai, nepriklausomai nuo to, ar pastatas yra saugomas kultūros paveldo objektas, ar ne bei didelės dalies Naujamiesčio pastatų savininkai.
Saugomų kultūros paveldo pastatų tvarkybai sudaromos dar platesnės galimybės. Tokių pastatų savininkai gali pretenduoti į programą, kuri apima ne tik fasado tvarkymą, bet ir kitus su paveldo objekto išsaugojimu susijusius darbus, neapsiribojama vien senamiesčio teritorija. Vienam projektui arba atskiro etapo įgyvendinimui gali būti skiriama iki 90 tūkstančių eurų ir finansuojama iki 50 procentų sąmatinės vertės, medinės ir fachverko konstrukcijos objektų tvarkybos darbams – iki 70 procentų sąmatinės vertės. Praeitais metais pagal šią programą sutvarkyti 4 paveldo statiniai, tarp jų ir Tiltų g. 1 pastatas, ant kurio atgimė miesto herbas su berniuku. Šiuo metu tvarkomi dar 4 statiniai, vienas reikšmingiausių – Luizės sanatorijos pastatas, esantis Girulių pl. 4. Ilgus metus stovėjęs apleistas, šiuo metu pastatas, skiriant savivaldybės finansinę paramą, pradeda atgimti.
Naujausi komentarai