Gausių šeimų parama: ką siūlo valstybė?

– Kas yra gausi šeima ir kiek tokių šeimų turime Lietuvoje?
– Gausia šeima laikoma šeima, auginanti tris ir daugiau vaikų. Lietuvoje tokių šeimų yra apie 35 tūkst., o vaikų, augančių gausiose šeimose, – maždaug 100 tūkst.
– Tai nemažas skaičius. Ar tokių šeimų daugėja ir ar šeimos ryžtasi susilaukti daugiau vaikų? Anksčiau juk šeimos Lietuvoje būdavo didesnės.
– Ne visi tėvai pasiryžta turėti daugiau vaikų, ypač kai gali planuoti ir reguliuoti šeimos dydį, tačiau gausių šeimų yra ir tai džiugina. Lietuviams labai svarbu, kad būtų kuo daugiau atsakingų, gausių šeimų, o valstybė sudaro sąlygas joms gyventi oriau ir gauti paramą.
– Kas priklauso gausioms šeimoms?
– Pirmiausia, gausių šeimų vaikai gauna didesnes išmokas vaikams – 205 eurus. Jei šeimoje yra trys vaikai ir vienas iš jų yra studentas arba iki 24 metų, kiti du vaikai, gyvenantys namuose, vis tiek gauna išmokas kaip gausios šeimos vaikai.
– Kitaip tariant, jei šeimoje yra trys ir daugiau vaikų, didesnė išmoka mokama už visus?
– Taip, kiekvienas vaikas gauna didesnę išmoką. Be to, gausioms šeimoms taikoma palankesnė tvarka skiriant mokinio krepšelį. Pradinukai visi gauna nemokamą maitinimą, tačiau gausių šeimų vaikams taikomos papildomos lengvatos. Taip pat šeimos, auginančios tris ir daugiau vaikų iki 12 metų, turi teisę į dvi papildomas laisvas dienas per mėnesį, už kurias mokamas vidutinis darbo užmokestis. Tėvai gali tas dienas prisitaikyti pagal darbo grafiką.
– Taip pat keičiasi ir vienkartinė išmoka gimus vaikui?
– Taip, nuo birželio 1-osios gimus vaikui vienkartinė išmoka sieks 1 tūkst. 36 eurus.
– Bet ši išmoka skiriama visiems?
– Taip, visiems. Tačiau kalbant apie trečią ar ketvirtą vaiką, matome, kad valstybės parama nuosekliai didėja.
– O kaip dėl paramos mokymosi priemonėms ir nemokamo maitinimo? Vis dėlto ten taikomos tam tikros pajamų ribos. Ar nevertėtų gausioms šeimoms tai taikyti be išlygų?
– Pradinukai nemokamą maitinimą gauna visi, o planuojama šią tvarką plėsti ir trečioms bei ketvirtoms klasėms. Gausių šeimų atveju taikoma palankesnė pajamų kartelė, todėl net ir esant didesnėms šeimos pajamoms, daug vaikų gauna nemokamą maitinimą.
– Gausioms šeimoms taikomi ir didesni mamadieniai bei tėvadieniai?
– Taip, jie yra didesni.
– Paramų iš tiesų nemažai – ir dėl būsto, ir dėl socialinio būsto. Tačiau ekonomika auga, kainos kyla. Ar planuojama reikšmingiau didinti vaiko pinigus ir kitas išmokas?
– Gyvenimas brangsta, todėl kiekvienais metais peržiūrime paramos dydžius. Šiemet padidėjo ir vaiko pinigai, ir vienkartinė išmoka gimus vaikui. Neabejoju, kad tai bus daroma ir ateityje. Ypatingą dėmesį skiriame tam, kad gausios šeimos jaustųsi oriai. Be to, mamos, išauginusios penkis ir daugiau vaikų, gauna papildomą valstybinę pensiją, taip pat taikomos ir kitos lengvatos.
