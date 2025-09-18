Pokyčiai: į paramą fasadų tvarkymui galės pretenduoti dar daugiau klaipėdiečių

„Fasadų tvarkymo programa senamiesčio pastatų savininkų buvo priimta itin palankiai. Su savivaldybės finansiniu prisidėjimu jau atnaujintos kelios dešimtys pastatų ir visas šis pokytis įvyko per labai trumpą laiką – nepilnus dvejus metus. Matydami šį sėkmingą pavyzdį ir girdėdami nuolatinius gyventojų prašymus, programą plečiame ir jau netrukus kviesime prisijungti dar vienos miesto dalies pastatų savininkus. Tikimės tokio paties aktyvumo, o viso to rezultatas – sparčiai gražėjanti Klaipėda“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Šiuo metu savivaldybėje rengiami reikalingi tvarkos aprašo pakeitimai, kurie bus teikiami svarstyti tarybai. Jei tarybos nariai iniciatyvai pritars, Naujamiesčio pastatų savininkai į dalinį finansavimą galės pretenduoti jau ateinančiais metais. Siūloma, kad finansavimas būtų skiriamas pastatams, kurie ribojasi su Herkaus Manto, Liepų, K. Donelaičio, S. Nėries, S. Daukanto, S. Šimkaus, Bokštų, Puodžių, I. Kanto, J. Janonio, Šaulių, Danės gatvėmis, M. Mažvydo alėja, K. Donelaičio ir Lietuvininkų aikštėmis.
Taip pat siūloma didinti finansavimą, skiriamą vienam objektui. Maksimali suma galės siekti 50-imt tūkstančių eurų, jei tvarkomi paviršiai sudarys daugiau nei 500 kv. m ploto. Dabar tokios diferenciacijos nėra, o maksimali parama sudaro 30 tūkst. eurų ir gali siekti 70 procentų sąmatinės vertės.
Senamiesčio fasadų tvarkymo programa Klaipėdoje startavo 2024-aisiais. Gautas paraiškų kiekis viršijo prognozes, todėl padidintas finansavimas iki daugiau nei 600 tūkst. eurų, už šias lėšas sutvarkyti 24 pastatų fasadai. Šiais metais sulaukta panašaus skaičiaus paraiškų, daugelyje objektų vyksta atnaujinimo darbai (finansuojama 19 paraiškų). Į dalinį finansavimą pagal šią programą gali pretenduoti visų senamiestyje esančių pastatų savininkai, nepriklausomai nuo to, ar pastatas yra saugomas kultūros paveldo objektas, ar ne. Jei taryba pritars, nuo kitų metų šiomis galimybėmis galės naudotis ir didelės dalies Naujamiesčio pastatų savininkai.
Saugomų kultūros paveldo pastatų tvarkybai sudaromos dar platesnės galimybės. Tokių pastatų savininkai gali pretenduoti į programą, kuri apima ne tik fasado tvarkymą, bet ir kitus su paveldo objekto išsaugojimu susijusius darbus, neapsiribojama vien senamiesčio teritorija. Vienam projektui arba atskiro etapo įgyvendinimui gali būti skiriama iki 90 tūkstančių eurų ir finansuojama iki 50 procentų sąmatinės vertės, medinės ir fachverko konstrukcijos objektų tvarkybos darbams – iki 70 procentų sąmatinės vertės. Per pastaruosius dvejus metus pagal šią programą sutvarkyti 5 paveldo statiniai, tarp jų ir Tiltų g. 1 pastatas, ant kurio atgimė miesto herbas su berniuku. Šiuo metu tvarkomi dar 4 statiniai, vienas reikšmingiausių – Luizės sanatorijos pastatas, esantis Girulių pl. 4. Ilgus metus stovėjęs apleistas, šiuo metu pastatas, padedamas savivaldybės, pradeda atgimti.
