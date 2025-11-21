Balsavimo etape – septynios dalyvaujamojo biudžeto idėjos

Dalyvaujamasis biudžetas yra tarsi įrankis, suteikiantis gyventojams teisę patiems spręsti, kaip išleisti dalį miesto biudžeto lėšų.
Svarbiausia pateikti patrauklią, kitų bendruomenės narių palaikymo vertą idėją, kaip pagerinti viešąją infrastruktūrą gyvenamojoje aplinkoje, o laimėjusio pasiūlymo įgyvendinimu pasirūpins savivaldybė.
Klaipėdoje jau yra įgyvendinta 10 ankstesniais metais pasiūlytų dalyvaujamojo biudžeto idėjų: vaikų žaidimų aikštelės, poilsio, sporto erdvės.
Laimėję projektai finansuojami iš miesto biudžeto – šiemet tam numatyta 200 tūkst. eurų suma.
Idėja turi būti įgyvendinama vienoje miesto viešųjų erdvių. Vieno projekto bendra įgyvendinimo vertė negali viršyti 100 tūkst. eurų.
Šiais metais klaipėdiečiai pateikė per 30 idėjų, kaip pagerinti miesto aplinką.
Iki spalio 31 d. vyko administracinis projektų vertinimas, iki lapkričio 21 d. pasiūlymus vertino darbo grupė, kuri atrinko septynias idėjas, už kurias bus balsuojama ir, kai paaiškės, kurios sulaukė daugiausiai palaikymo, tos ir bus įgyvendintos.
Preliminarus į balsavimo etapą patekusių idėjų sąrašas: krepšinio aikštelė Alksnynės mikrorajone, Žalgirio krepšinio aikštelė, Žvejybos uosto rajono kiemo projektas „Balanso ir ramybės erdvė“, Klaipėdos–Girulių „Miško laiptų“ atnaujinimas, Kalnų dviračių parkas po Mokyklos g. viaduku, „Atviros bendruomenės kiemas, bibliotekos ratas“ ir projektas „Tauralaukis juda: sportas visiems“.
Nuo lapkričio 21 iki gruodžio 21 d. už atrinktas klaipėdiečių idėjas bus balsuojama, o gruodžio 30–31 d. bus paskelbti rezultatai.
