Uostamiestyje baigiasi balsavimas už patikusias idėjas

Iš viso galima balsuoti už tris labiausiai patikusias idėjas. Daugiausia palaikymo sulaukusių iniciatyvų įgyvendinimu pasirūpins savivaldybė.
Bendras dalyvaujamojo biudžeto projektams šiais metais skirtas biudžetas – 200 tūkst. eurų.
Į balsavimo etapą šiais metais pateko septynios gyventojų idėjos, kurios atitiko keliamus reikalavimus.
Svarbiausi dalykai, į kuriuos buvo kreipiamas dėmesys, – pasiūlyta idėja turi būti skirta gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti, negali būti naudojama komerciniais tikslais, neturi prieštarauti teritorijų planavimo dokumentams, netrukdyti inžineriniams tinklams, įgyvendinimo vertė neturi viršyti 100 tūkst. eurų.
Tarp atrinktų idėjų – sporto, žaidimų, poilsio erdvės.
Balsavimui atrinktos šios gyventojų pasiūlytos idėjos: krepšinio aikštelė Alksnynės mikrorajone, Žalgirio krepšinio aikštelė, Žvejybos uosto rajono kiemo projektas – „Balanso ir ramybės erdvė“, Girulių „Miško laiptų“ atnaujinimas, Kalnų dviračių parkas po Mokyklos g. viaduku, Atviros bendruomenės kiemas, bibliotekos ratas, Tauralaukis juda: sportas visiems.
Klaipėdoje jau yra įgyvendinta 10 ankstesniais metais pasiūlytų dalyvaujamojo biudžeto idėjų: tai vaikų žaidimų aikštelės, poilsio, sporto erdvės.
Dalyvaujamasis biudžetas – įrankis, suteikiantis gyventojams teisę patiems spręsti, kaip išleisti dalį miesto biudžeto lėšų. Svarbiausia yra pateikti patrauklią, kitų bendruomenės narių palaikymo vertą idėją, kaip pagerinti viešą infrastruktūrą gyvenamoje aplinkoje.
Šiais metais siūlydami idėjas gyventojai buvo aktyvūs – iš viso buvo pasiūlytos 33 idėjos.
