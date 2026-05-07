Benamiui ieško prieglobsčio

„Negaliu atskleisti visų detalių apie žmogų. Jis mums yra žinomas, mes bandome su juo užmegzti kontaktą. Jis sutiko priimti pagalbą, mūsų darbuotoja jau atliko tam tikrus darbus. Tik noriu akcentuoti, kad jei atsisakys pagalbos, mes jo negalėsime tiesiog paimti ir nuvežti į globos namus. Jis yra informuotas ir turi teisę bei galimybę naudotis ir apgyvendinimo, ir nakvynės paslaugomis“, – teigė A. Kontrimaitė.
Anot Klaipėdos nakvynės namų direktorės, pranešimų dėl miesto centre įsikūrusio benamio buvo ne vienas.
„Mes informaciją apie tokius žmones gauname telefonu, elektroniniu paštu, apie juos mums praneša ir savivaldybės darbuotojai, dažniausiai iš Socialinių paslaugų skyriaus. Didžioji benamių dalis naudojasi nakvynės namų paslaugomis. Pas mus dabar laisvų vietų beveik nebūna. Apgyvendinimo filiale visos 112 vietų yra užpildytos, o nakvynės namuose Dubysos g. 39 paslaugas nuo pernai teikiame nuo 18 val., o ne nuo 8 val., kaip buvo anksčiau“, – paaiškino A. Kontrimaitė.
Į Dubysos gatvėje esančius nakvynės namus, kur yra 59 vietos, nakvoti pastaruoju metu ateina per 50 žmonių.
Jų tiek daug net ir atšilus orams, o žiemą per šalčius jų būdavo ir virš 60.
A. Kontrimaitė tvirtino, kad nakvynės namų darbuotojai nuolat bendrauja su benamiais, pasirūpina, kad būtų atliktas plaučių rentgeno tyrimas dėl tuberkuliozės.
Svarbiausia, kad žmogus sutiktų pasitikrinti.
Nakvynės namų vadovė teigė, kad daugėja benamių, kurie naudojasi miesto teikiamomis socialinėmis paslaugomis.
