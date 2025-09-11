Biržos tiltas sujaukė planus: planuotos atrakcijos nebus

Planuotos atrakcijos nebus
Šį šeštadienį, rugsėjo 13 d., buvo suplanuotas burlaivio „Meridianas“ plukdymas į doką remontui.
Tai turėjo tapti ir tam tikra atrakcija miestiečiams.
Tačiau burlaivio savininkai plukdymą nusprendė atšaukti, kai gavo informaciją, kad dar vienas profilaktinis bandymas pakelti Biržos tiltą, pro kurį turėjo būti plukdomas laivas, ir vėl buvo nesėkmingas.
Todėl „Meridiano“ savininkai priėmė sprendimą kol kas laivo nejudinti, nes pernelyg daug žmonių buvo įtraukta į šį procesą: reikėjo ne tik pakelti Biržos ir Pilies tiltus, bet laivą atjungti nuo krante esančios energetinės palaikymo sistemos, rezervuoti doką, samdyti vilkikus, patraukti Dangėje prišvartuotą „Sūduvį“.
Tad „Meridiano“ plukdymo klausimas lieka atviras, kol Biržos tilto pakėlimas nekels abejonių.
Nesėkmė po nesėkmės
O tilto problemos prasidėjo dar rugpjūčio 22-osios naktį, kai buvo bandoma patikrinti, ar jo pakėlimo mechanizmai veikia sklandžiai.
Kaip tik jį nuleidžiant, įstrigo viena tilto pusė.
Pradžioje manyta, jog sugedo elektros variklis, kuris dar tą patį savaitgalį buvo demontuotas, sutvarkytas ir kitą dieną pastatytas į vietą.
Tada vėl pamėginta pakelti tiltą, tačiau nepavyko.
Tuomet nuspręsta, kad problema galbūt yra reduktoriuje.
Buvo ardomas tilto reduktorius, aiškinamasi, kokio remonto reikės.
Praėjusią savaitę meistrai atidavė suremontuotas detales tiltą prižiūrinčios įmonės „Viadukas“ darbuotojams.
Jie jas sumontavo savaitgalį, iš penktadienio į šeštadienio naktį, tad buvo suplanuotas dar vienas tilto pakėlimas, tikrinant, kaip jis veikia.
Tačiau ir šį sykį jis nepakilo, dabar jau kita jo dalis.
Būtinas kapitalinis remontas
Tiltą prižiūrinčios bendrovės „Viadukas“ vadovas Simonas Vitkevičius pabrėžė, jog reikalingas kapitalinis remontas.
„Per pastarąjį bandymą nepakilo kita tilto dalis. Mes ieškome priežasčių, kodėl jis šįkart nepakilo. Jei savo jėgomis galėsime išspręsti problemą, ją spręsime, bet ne viskas nuo mūsų priklauso. Tiltas yra senas, jam reikia kapitalinio remonto“, – teigė S. Vitkevičius.
Prieš penkerius metus bendrovė „INHUS Engineering“ Klaipėdos savivaldybei pateikė ekspertizės išvadas dėl prastos Biržos tilto būklės.
Paviešinus šias išvadas, prabilta apie skubų tilto remontą.
Darbus prašyta įtraukti į 2021 m. strateginį planą bei skirti lėšas tų pačių metų biudžete, tačiau tilto remonto reikalai nepajudėjo.
Per kitus dvejus metus buvo skelbti du viešojo pirkimo konkursai Biržos tilto kapitalinio remonto ir tvarkybos darbams, bet rangovų taip ir neatsirado, kol galiausiai nuspręsta remontą atidėti dėl lėšų trūkumo.
