Klaipėdos Biržos tiltas vėl atidarytas

Savivaldybė taip pat informuoja, kad nuo rugpjūčio 27 d., 13 val., autobusai ir kitos viešojo transporto priemonės grįš prie senojo maršruto – važiuos pro Atgimimo stotelę.
„Dėkojame už kantrybę!“ – rašoma savivaldybės pranešime.
Tiltas kėlė iššūkių
Po nesėkmingo bandymo profilaktiškai pakelti Biržos tiltą, savaitgalį buvo demontuotas ir pertvarkytas tilto mechanizmo variklis. Tačiau tai problemos neišsprendė – pakėlimo mechanizmas užstrigo.
Klaipėdos vicemeras Algirdas Kamarauskas dienraščiui „Klaipėda“ anksčiau sakė, kad gali būti, jog gedimo priežastis nėra vien variklis. Variklis buvo sutvarkytas ir įstatytas į vietą, bet pakėlimo mechanizmas vis tiek strigo, todėl buvo ieškoma kitų sprendimų.
