Klaipėdos Biržos tiltas vis dar yra pakibęs

Rugsėjo 13 d. suplanuotas burlaivio „Meridianas“ plukdymas į doką remontui, tam reikės pakelti tiltus.
Tad rugpjūčio 22-osios naktį buvo bandoma patikrinti, ar Biržos tilto pakėlimo mechanizmai veikia sklandžiai.
Kaip tik jį nuleidžiant įstrigo viena tilto pusė.
„Gali būti, kad ne elektros variklis yra priežastis, dėl ko nepavyko visiškai pakelti Biržos tilto. Variklis buvo demontuotas, sutvarkytas, sekmadienį iki pietų pastatytas į vietą. Vėl pamėginta pakelti tiltą. Tačiau nepavyko, problemos liko tos pačios. Tam tikroje vietoje pakėlimo mechanizmas užstringa, ir nepavyksta tilto pakelti“, – teigė Klaipėdos merą pavaduojantis vicemeras Algirdas Kamarauskas.
Pirmadienį buvo surengtas specialistų pasitarimas, atvyko darbuotojai iš kitų uostamiesčio įmonių. Jie turi patirties dirbant su panašiais įrenginiais, buvo aptarti tolesni žingsniai.
Kiek užtruks tilto tvarkymas, labai sunku prognozuoti, bet yra numatyta padaryti laikiną kelią Biržos tiltu žmonėms.
„Dabar yra nepatogumų – norint pereiti į kitą upės pusę, reikia apeiti aplink per laikiną pėsčiųjų tiltą ar Pilies tiltą. Padarysime medines pakopas, atitversime, kad pėstiesiems būtų paprasta pereiti Biržos tiltu. Preliminariai antradienį tai turėtų būti padaryta pirmoje dienos pusėje. Kitas žingsnis, jei išardysime pakėlimo mechanizmą, kranu tikimės abi tilto dalis sinchroniškai nuleisti, kad tiltas būtų tinkamas autobusų eismui, kol vyks reduktoriaus remonto darbai. Bet tai labai preliminari prognozė“, – kalbėjo A. Kamarauskas, pridūręs, kad tiltas yra stabilus.
Savaitgalį ir pirmadienį prie tilto budėjo apsaugos darbuotojai, kad pėstieji nebandytų vaikščioti iki galo nenuleistu tiltu.
Tačiau buvo tokių, kurie bandė brautis pro tvoras ir lipti tiltu, nepaisydami apsaugininkų įspėjimų, draudžiamųjų ženklų.
„Žmonės yra žmonės, kaip sakoma, ženklai – tik bailiams. Skubiai padarysime kelią pėstiesiems, kol tvarkysime tiltą, ir viskas bus gerai“, – patikino vicemeras.
Naujausi komentarai