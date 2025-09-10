COVID-19 rodikliai vėl auga: nauja atmaina neagresyvi?

Prasidėjo virusų sezonas?
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenys (NVSC) – iškalbingi.
Lyginant praėjusią savaitę su prieš tai buvusia, Klaipėdos apskrityje ir Klaipėdos mieste rugsėjo 1–7 d. (36-ąją šių metų savaitę) bendras sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklis šiek tiek padidėjo.
Klaipėdos apskrityje jis siekė 463,17 atvejo 100 tūkst. gyventojų, o Klaipėdos mieste – 514,82 atvejo 100 tūkst. gyventojų (35-ąją savaitę apskrityje buvo 424,92 atvejo 100 tūkst. gyventojų ir mieste – 477,15 atvejo 100 tūkst. gyventojų).
Praėjusią savaitę Klaipėdos apskrityje gripo atvejų padidėjo nuo 12 iki 16 atvejų, ŪVKTI atvejų padidėjo nuo 1 331 iki 1 370 atvejų, COVID-19 ligos atvejų padidėjo nuo 101 iki 188 atvejų (1,9 karto).
Klaipėdos mieste gripo atvejų padidėjo nuo 7 iki 12, ŪVKTI didėjo nuo 709 iki 714 atvejų, COVID-19 ligos atvejų – nuo 44 iki 94 atvejų (2,1 karto).
Skaičiai gali būti didesni
„Visose šalyse yra dalis žmonių, kurie nesikreipia medicinos pagalbos, todėl visada tikėtina, kad tikrasis sergamumas yra didesnis nei registruojamas oficialiai“, – informavo NVSC Klaipėdos departamento direktorius Raimundas Grigaliūnas.
NVSC duomenimis, 2024 m. 36-ąją savaitę Klaipėdos apskrityje ir mieste sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklis buvo didesnis nei šiemet tuo pačiu metu, taip pat praeitą sezoną COVID-19 atvejų buvo registruota daugiau nei šiemet tuo pačiu metu.
Klaipėdos apskrityje 2024 m. 36-ąją savaitę bendras sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklis siekė 536,08 atvejo 100 tūkst. gyventojų, registruoti 9 gripo, 1 522 ŪVKTI ir 261 COVID-19 ligos atvejai.
Klaipėdos mieste 2024 m. 36-ąją savaitę bendras sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklis siekė 614,37 atvejo 100 tūkst. gyventojų, registruoti 8 gripo, 836 ŪVKTI ir 119 COVID-19 ligos atvejų.
Visada tikėtina, kad tikrasis sergamumas yra didesnis nei registruojamas oficialiai.
Nauja atmaina neagresyvi?
„Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centro duomenimis, šiuo metu cirkuliuoja SARS-CoV-2 atmaina NB.1.8.1, kuri, palyginti su kitomis paplitusiomis SARS-CoV-2 atmainomis, kilusiomis iš Omicron, neturėtų kelti didesnio pavojaus visuomenės sveikatai. Simptomai panašūs į kitų kvėpavimo takų virusinių ligų simptomus: gerklės, galvos, raumenų skausmas, sloga, kosulys, užkimęs balsas. Nėra duomenų, kad naujas variantas būtų susijęs su sunkesne ligos eiga ar dėl jo būtų sumažėjęs COVID vakcinos aktyvumas. Naudojamos COVID vakcinos yra veiksmingos prieš cirkuliuojančius SARS-CoV-2 variantus ir atnaujinamos pagal poreikį. Šį sezoną Lietuvos ir Europos šalių gyventojai bus skiepijami atnaujinta COVID vakcina“, – nurodė R. Grigaliūnas.
NVSC specialistai rekomenduoja visiems gyventojams reguliariai plauti rankas, pasitraukti nuo kosėjančių ar čiaudinčių asmenų, laikytis kitų asmens higienos taisyklių.
