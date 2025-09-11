Degalinę uždarė tvoromis

Miestiečiams kilo minčių, kad galbūt prasidėjo rekonstrukcijos darbai Artojo ir Liepų gatvių sankryžoje.
Pagal projektą viena įvaža į šią degalinę turės būti panaikinta. Nusileidus nuo Mokyklos gatvės tilto ateityje nebeliks įvažos į degalinę, numatyta palikti įvažą tik iš Artojo gatvės.
Tačiau šios savaitės pradžioje degalinė iš viso neveikė, buvo uždarytos abi degalinės įvažos.
Įmonės atstovai paaiškino, kad degalinėje buvo valomos degalų laikymo talpyklės.
„Atsiprašome klientų už nepatogumus „Neste Artojo“ degalinėje. Šiuo metu vyksta degalų talpyklų valymas, kuris būtinas užtikrinant tiek klientų saugumą, tiek sklandų degalinės darbą. Greitu laiku degalinė bus vėl atidaryta. Dėkojame už klientų supratingumą“, – taip situaciją komentavo įmonės atstovai.
