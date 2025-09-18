Dėl laivų techninės apžiūros – pokyčiai

Paskirtasis susisiekimo ministras Juras Taminskas teigė, jog šias paslaugas netrukus teiks dar viena arba dvi įmonės.
Dienraštis „Klaipėda“ rašė, kad po liepos 1-osios laivų techninės apžiūros veikla buvo perduota privačioms bendrovėms („Dėl laivelių techninės patikros – sumaištys“, 2025 07 11).
Tokią paslaugą šalyje iki šiol vykdė vienintelė įmonė, kurios steigėjas ir savininkas yra buvęs Lietuvos transporto saugos administracijos darbuotojas Arvydas Martinkus, LTSA dirbęs ik 2019 metų.
„Klaipėda“ rašė, kad dabar už laivo patikrą gali tekti pakloti tūkstančius eurų, o už vandens motociklą – 240 eurų, kai itin sudėtingo ultralengvojo lėktuvo patikra kainuoja vos 50 eurų.
Laivų apžiūra laivavedžiams pabrango dešimt kartų.
Anot naujojo ministro J. Taminsko, ministerija ruošia apžiūrų įkainių nustatymo tvarką.
LTSA tvirtino, kad pokyčiams laivų techninės apžiūros procedūrose buvo pradėta ruoštis dar prieš kelerius metus, o galimybę perduoti techninę apžiūrą verslui numato Vidaus vandenų transporto kodeksas.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko teisės aktų, reglamentuojančių teisės atlikti vidaus vandenų transporto technines apžiūras suteikimą ir šių funkcijų vykdymą, antikorupcinį vertinimą. Nustatytos korupcijos rizikos tiek teisės atlikti techninės apžiūros suteikimo, tiek ir tokių funkcijų vykdymo srityse.
STT antikorupcinio vertinimo išvada, kurioje įvardytos 9 antikorupcinio pobūdžio pastabos, iš kurių net 7 yra kritinės, pateikta Susisiekimo ministerijai ir Lietuvos transporto saugos administracijai.
Per du mėnesius turi būti viešai paskelbta, kaip bus atsižvelgta į pateiktas pastabas ir pasiūlymus, arba, jeigu į STT antikorupcinio vertinimo išvadoje pateiktas pastabas ir pasiūlymus nebus atsižvelgta, privaloma nurodyti priežastis ir motyvus.
