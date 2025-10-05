Dėl puokštės – visas detektyvas: darbuotojus šokiravo moters elgesys

Incidentas įvyko antradienį vakare Taikos pr. 141 esančioje gėlių studijoje „Agava“. Šios studijos direktorė Indrė Žilienė pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuota tamsiaplaukė mergina. Ji uostė gėles ir išsirinkusi vieną puokštę tiesiog išėjo.
„Agava“ darbo laikas – iki 20 val., tačiau panašu, kad moteris nusprendė užsukti, kai gėlių studija nedirbo. Apie tai bylojo aplink gėlių vazas apjuostos specialios grandinės ir informacinis stendas.
I. Žilienė pasidalijo įvykio detalėmis ir teigė, kad ši situacija – labai nemaloni.
„Ji susisiekė su manimi, pareikalavo, kad ištrinčiau vaizdo įrašą, ir sakė, jog paduos į teismą dėl to, kad paviešinau vaizdo įrašą. Grasino man, kad visa mano karjera žlugs dėl to, kad paviešinau. Paprašiau, kad susimokėtų ir baigtume šitą nemalonią situaciją, ištrinčiau vaizdo įrašą, ir tiek. Bet ji nesutiko, sakė, kad pinigus matysiu kaip savo ausis. Situacija taip ir baigėsi, kad nesutiko sumokėti, pagrasino, kad paduos į teismą, iškels baudžiamąją bylą“, – sakė I. Žilienė.
Pavogtos puokštės vertė – 26 eurai. Anot pareigūnų, jeigu asmuo pasisavina daiktų, kurių vertė siekia iki 150 eurų, parašius pareiškimą, pareigūnai pradeda administracinę teiseną, aiškinasi įvykio aplinkybes ir, nustatę pažeidėją, taiko administracinę atsakomybę.
Baudžiamoji atsakomybė taikoma tais atvejais, kai pavogto daikto vertė viršija 150 eurų.
„Labai gaila, kad tokie žmonės jaučiasi nebaudžiami. Ji man sakė, kad geriau parašyčiau pareiškimą, nes žino, kad faktiškai bus nebaudžiama. Jai blogesnis viešumas“, – kalbėjo I. Žilienė.
Klaipėdiečiai taip pat atkapstė nuotrauką, kurioje moteris matoma su panašia į dingusią puokšte, tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, tai nebuvo ta pati puokštė.
Naujausi komentarai