Delfinų terapijos centras mini 10 metų sukaktį: terapijos stebuklą patyrė ir vaikai, ir suaugusieji

„Prieš dešimtmetį pradėjome nuo 50 šeimų per metus, o šiandien galime priimti daugiau nei 200 dalyvių – tiek vaikų, tiek suaugusiųjų. Tai rodo ne tik augantį poreikį, bet ir pasitikėjimą mūsų specialistais bei delfinais, kurie tampa neįkainojamais pagalbininkais terapiniame procese“, – sakė centro vadovė prof. dr. Brigita Kreivinienė.
Delfinų terapija – tai kompleksinė programa, apimanti individualų poreikių vertinimą, užsiėmimus su delfinais vandenyje, papildomas lavinimo veiklas ir specialistų konsultacijas. Terapija skirta ne tik vaikams su negalia, bet ir suaugusiems, susiduriantiems su depresija, pervargimu ar kitais emociniais iššūkiais.
Muziejaus direktorė Olga Žalienė teigė, kad ši sukaktis – ne tik proga atsigręžti į nuveiktus darbus, bet ir įsipareigojimas tęsti misiją, kuri kasdien keičia gyvenimus.
„Žaviuosi žmonėmis, dirbančiais šiame centre, – emocijomis dalijosi muziejaus vadovė. – Jų darbas padeda keisti žmonių gyvenimus, praturtina naujais pagalbos metodais labai sudėtingą sritį.“
Centre dirba įvairūs specialistai – kineziterapeutai, ergoterapeutai, socialiniai darbuotojai, dailės, sensorinės, judesio terapijos žinovai. Tėvelius nemokamai centre konsultuoja psichoterapeutas. Kiekvieno jų indėlis padeda pamatyti vaikus ir jaunuolius visapusiškai, pajausti, kokios pagalbos jiems reikia. Specialistai nuolat gilina žinias užsienyje, nes ši veikla reikalauja plataus spektro kompetencijų – tiek medicininių, tiek psichologinių ir kitų. Delfinų terapijos centre taikomos įvairios terapijos, relaksacinė metodika, kineziterapijos, manualinės terapijos, sensorinės integracijos, socialinio darbo ir psichologijos metodai. Veikia moderni vaizdo ir sensorinės integracijos laboratorija. Čia vykdomos programos padeda žmonėms geriau jaustis, gerina pažinimo ir socializacijos įgūdžius.
Delfinų terapijos centro 10-mečio proga spalio 9 dieną rengiama diskusija „Delfinų terapijos centras: 10 metų mokslo, patirties ir bendrystės“. Ji vyks Baltijos jūros gyvūnų reabilitacijos centre šalia delfinariumo. Diskusijoje dalyvaus žinomi savo sričių mokslininkai ir specialistai: neuromokslininkė prof. dr. Urtė Neniškytė, Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinikos vadovė prof. med. dr. Sigita Lesinskienė, Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos skyriaus vedėja prof. dr. Brigita Kreivinienė, „Ąžuolyno klinikos“ įkūrėjas psichiatras-psichoterapeutas Raimundas Alekna, Lietuvos jūrų muziejaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas dr. Žilvinas Kleiva, Lietuvos jūrų muziejaus vyriausioji biologė Laura Lupeikaitė-Kuncienė, LSMU Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto direktorius Dr. Artūras Šiukščius, delfinų terapijoje dalyvavusių šeimų atstovai.
Diskusijų ratas „Delfinų terapijos centras: 10 metų mokslo, patirties ir bendrystės“
PROGRAMA
12–12.10 val. oficiali renginio pradžia.
Sveikinimo žodžiai: Olga Žalienė, Lietuvos Jūrų muziejaus direktorė.
12.10–12.20 val. pranešimas „Delfinų terapijos centras: dešimties metų kelionė“.
Prof. dr. Brigita Kreivinienė, Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos skyriaus vedėja.
12.20–12.30 val. pranešimas „Kompleksinės pagalbos svarba vaikams su neurovystymosi sutrikimais“.
Prof. dr. Urtė Neniškytė, neuromokslininkė
12.30–14 val. diskusijų ratas.
Moderuoja: Ignas Klėjus, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos šeimos medicinos gydytojas, LRT radijo laidų vedėjas.
1. Gyvūnų gerovė žmogaus gerovės kontekste:
terapijos metodikos, jų poveikis žmogaus gerovei; tarpdisciplininis požiūris ir integracija į sveikatingumo sistemą, apjungiant skirtingas metodikas ir specialistų bendradarbiavimą.
Diskusijos dalyviai:
Prof. dr. Urtė Neniškytė, neuromokslininkė,
Prof. med. dr. Sigita Lesinskienė, Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinikos vadovė,
Prof. dr. Brigita Kreivinienė, Lietuvos jūrų muziejaus Delfinų terapijos skyriaus vedėja.
2. Gyvūnų gerovė žmogaus gerovės kontekste:
delfinų aplinkos turtinimas, jų dalyvavimas terapiniame procese ir psichoemocinės gerovės užtikrinimas, siekiant, kad terapija būtų prasminga ir saugi tiek žmogui, tiek gyvūnui.
Diskusijos dalyviai:
Dr. Žilvinas Kleiva, Lietuvos jūrų muziejaus vyriausiasis veterinarijos gydytojas,
Dokt. Laura Lupeikaitė-Kuncienė, Lietuvos jūrų muziejaus vyriausioji biologė,
Dr. Artūras Šiukščius, LSMU Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės instituto direktorius.
3. Svarbiausi psichosocialiniai iššūkiai ir ateities vizija:
tėvystės perdegimas; negalios poveikis šeimai; paauglių ir suaugusiųjų emociniai sunkumai; depresijos ir savižudybės rizika; dalyvaujančių terapijoje šeimų iššūkiai ir patirtys; Delfinų terapijos centro ateitis ir veiklų plėtojimo kryptys.
Diskusijos dalyviai:
Raimundas Alekna, psichiatras-psichoterapeutas, „Ąžuolyno klinikos“ įkūrėjas,
Delfinų terapijos programoje dalyvaujančių šeimų atstovai,
Olga Žalienė, Lietuvos Jūrų muziejaus direktorė.
14–14.10 val. Diskusijų rato užbaigimas, apibendrinimas.
14.20–15.00 val. Ekskursija Delfinų terapijos centre.
