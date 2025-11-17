Devyniuose Lietuvos miestuose – „DPD Lietuva“ ir LKL partnerystę žymintys paštomatai

Specialaus dizaino „DPD Lietuva“ paštomatai taps ne tik siuntų atsiėmimo vieta, bet ir prisidės prie Lietuvos krepšinio sezono atmosferos. Sirgaliai galės artimiau pajusti savo miesto komandos dvasią kasdienėje aplinkoje.
„Siekiame, kad šis projektas būtų artimas kiekvienam Lietuvos miestui ir krepšinio aistruoliams, todėl kiekvieno miesto, kurio komanda žaidžia LKL, paštomatus apklijavome specialiais dizainais. Juose yra vaizduojami visų LKL komandų kapitonai, akcentą skiriant būtent to miesto, kuriame veikia paštomatas, komandos atstovui“, – sako Gabrielius Bilevičius, „DPD Lietuva“ pardavimų ir marketingo direktorius Baltijos šalims.
Specialiai „DPD Lietuva“ ir LKL partnerystei atrinkti paštomatai stovės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Gargžduose, Jonavoje, Kėdainiuose bei Utenoje.
Projektu siekiama ne tik vizualiai atnaujinti paštomatus, bet ir suteikti sirgaliams naujų patirčių. Siuntų atsiėmimas ir siuntimas taps dar malonesniu ir artimesniu, o sezono metu dalyje paštomatų bus slepiami prizai – sirgalių lauks interaktyvi „lobių medžioklė“, apie kurią gerbėjai bus informuoti socialiniuose tinkluose. Šio projekto tikslas – kad dėmesio sulauktų ne tik didžiosios, bet ir regioninės komandos, taip stiprinant ryšį su skirtingų miestų bendruomenėmis.
Partnerystė tarp „DPD Lietuva“ ir LKL – pirmoji tokio pobūdžio bendrovės inciatyva profesionalaus sporto srityje. „DPD Lietuva“ tampa vienu didžiausiu LKL partnerių, prisijungdama prie rėmėjų, kurie prisideda prie aukščiausio lygio krepšinio turnyro šalyje sėkmės.
