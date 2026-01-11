„Juventus“ iššvaistė nemažą persvarą, tačiau galiausiai palaužė jonaviečius

Kęstučio Kemzūros auklėtiniai namuose 104:95 (24:18, 33:21, 22:27, 25:29) pranoko „Jonavą Hipocredit“ (2-12) ir pergalėmis pavijo vienu maču daugiau sužaidusius „Gargždus“ (6-9).
Uteniškiai tęsia lapkričio viduryje pradėtą seriją LKL pirmenybėse, kuomet po pralaimėjimo sugeba atsitiesti ir iškovoti pergalę. Praėjusią savaitę Utenos klubas krito prieš Panevėžio „Lietkabelį“.
Pirmajame ketvirtyje komandos ilgą laiką žengė koja kojon, o likus kiek daugiau nei dviem minutėms dar pirmavo svečiai (18:17), bet tuomet uteniškiai septyniais taškais be atsako šiek tiek atsiplėšė nuo varžovų – 24:18.
Antrajame kėlinyje šeimininkai tęsė pradėtą darbą ir pelnė dar devynis taškus, išlaikydami savo krepšį „sausą“ – 33:18. Svečiai galiausiai atkuto ir atrado būdų pelnyti taškus, tačiau apginti savo krepšio jiems niekaip nepavykdavo. 33 taškus per ketvirtį suvertę uteniškiai į pertrauką nusinešė daugiau nei solidžią persvarą – 57:39.
Po pertraukos atrodė, jog Stepo Babrausko auklėtiniai padarė tinkamas išvadas, kadangi skirtumas žaibiškai sumažėjo iki apvalaus (50:60). Utenos krepšininkų bėdos nesibaigė, o jų pranašumas toliau tirpo, kol galiausiai komandas teskyrė vienas metimas (60:63). Vis tik svarbiu momentu lyderystės ėmėsi kapitonas Šarūnas Beniušis, o jo pastūmėti uteniškiai pamažu atkūrinėjo turėtą rezervą. Lemiamą dešimties minučių atkarpą „Juventus“ pasitiko kontroliuodami situaciją (79:66).
Jonaviečių kovingumas neišblėso ir tokioje padėtyje. Svečiai kantriai naikino deficitą ir vėl grėsmingai priartėjo likus pusei ketvirčio (79:85). Tačiau dar labiau pasikėsinti į pergalę jau nepavyko – į „Jonavos Hipocredit“ rezultatyvius išpuolius šeimininkai rasdavo atsakymus ir išlaikė mačo kontrolę iki finalinės sirenos.
„Juventus“: Hassanas Diarra 18, Šarūnas Beniušis 17, Lukas Uleckas ir Erikas Venskus po 13, Paulius Valinskas ir Donatas Sabeckis po 12, Ivanas Vranešas 9, Evaldas Šaulys 7.
„Jonava Hipocredit“: Makai Ashtonas-Langfordas 22, Olinas Carteris 20, Džiugas Slavinskas 19, Benjaminas Krikke 16, Adomas Sidarevičius 9, Lukas Kreišmontas 8.
