Autsaideriai išbrido iš nesėkmių liūno

Jonavos klubas laimi vos antrąsyk sezone, pirma pergalė spalio 12 dieną buvo iškovota prieš tuos pačius kėdainiečius. Nuo to laiko „Jonava Hipocredit“ buvo kritusi į 6 pralaimėjimų seriją LKL, kurią remia „Betsson“.
Gera Kėdainių komandos atkarpa leido įgyti dviženklį pranašumą dar pirmajame kėlinyje – 19:9. Matas Repšys ir Džiugas Slavinskas ėmė mažinti skirtumą, tačiau labiau priartėti jonaviečiams pavyko tik antrajame ketvirtyje.
13:0 – tokį spurtą rengė „Jonava Hipocredit“, persvėrusi rezultatą (27:23), o skirtumas tarp komandų ėmė augti – 37:30. Justinas Ramanauskas ir Trentas McLaughlinas turėjo atsaką, „Nevėžio-Paskolų klubo“ deficitas tirpo ir po dviejų kėlinių siekė 3 taškus – 38:41.
Po pertraukos „Jonava Hipocredit“ vėl atrodė geriau (50:41), tačiau labiau pabėgti šeimininkai neleido. Ignas Vaitkus skirtumą rėžė iki taško (53:54), o J. D. Muila rezultatą persvėrė – 55:54. Atkakliai besiklostęs trečias ketvirtis baigėsi „Jonavai Hipocredit“ turint trapią persvarą – 66:64.
Per pusę ketvirtojo kėlinio situacija praktiškai nepakito – poros taškų persvarą toliau turėjo jonaviečiai – 73:71. Viskas sprendėsi paskutinių minučių metu, kai buvo lygu (79:79), bet tada T. Petersonas pridėjo du taškus, tačiau jam trimis atsakė H. Henninssonas. T. McLaughlinui baudos metimu atsakė Mihkelis Kirvesas, tad lygybė išliko – 83:83.
Prasidėjo paskutinė minutė. Svarbų metimą pataikė Makai‘us Ashtonas-Langfordas (85:83), tad Laimonas Eglinskas prašė pertraukėlės. I. Vaitkaus metimas tikslo nesiekė ir pergalę išsaugojo jonaviečiai.
„Nevėžis-Paskolų klubas“: Ignas Vaitkus 19, Tyleris Petersonas 17, Trentas McLaughlinas 15 (5 rez. perd.), J. D. Muila 13 (7 atk. kam.).
„Jonava Hipocredit“: Makai‘us Ashtonas-Langfordas 16, Džiugas Slavinskas (8 atk. kam.) ir Hilmaras Henningssonas – po 13, Benjaminas Krikke 12.
„Pralaimėjimas nesustabdo mūsų gyvenimo, bet buvo apmaudu“, - atsiduso Laimonas Eglinskas.
„Buvo skaudi savaitė pralaimėjus apmaudžiai Klaipėdoje. Pradžia buvo sunki, bet radome jėgų, griuvome ant kamuolio ir pelnytai laimėjome. Sustabdėme varžovų greitą puolimą, pakeitėme metimų pasirinkimą. Mūsų noras laimėti nulėmė šią pergalę“, - dėstė jonaviečių vairininkas Steponas Babrauskas.
